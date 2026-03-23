Costa Rica firma un nuevo fracaso mundialista y verá el Mundial de Marruecos por tele

Costa Rica perdió 2-0 con México y quedó fuera del mundial sub-17 femenino Marruecos 2026. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La Selección de Costa Rica firmó otro fracaso mundialista este domingo, tras caer 2-0 ante la Selección de México, con lo que la Tricolor quedó fuera del Mundial femenino sub-17, a disputarse en Marruecos a finales de octubre.

Las ticas fueron eliminadas tras quedar segundas en el grupo A con seis puntos, del Premundial que daba cuatro boletos a la Copa del mundo de 24 selecciones.

El torneo, que se disputó en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol en San Rafael de Alajuela, consistía en tres grupos de cuatro equipos cada uno, en el que el ganador de cada zona iba al Mundial, junto al mejor segundo lugar.

Las ticas quedaron fuera, porque Puerto Rico acabó con mejor diferencia de goles en el grupo B, con los que se metieron a la justa mundialista.

Costa Rica triunfó 3-1 en el primer juego ante Panamá y ganó 1-0 en el segundo encuentro ante Jamaica, con lo que tenía un gol diferencia de +1.

Las boricuas por su parte le dieron sendas palizas a Haití y Bermudas, con lo que a pesar de perder con Estados Unidos tuvo un gol diferencia de +7, por lo que se llevaron el boleto.

La eliminación de la Selección Femenina Sub-17 se consolida como un fracaso rotundo al no aprovechar la ventaja de ser locales en las instalaciones de la Fedefútbol, donde el clima y el conocimiento del terreno obligaban a obtener el boleto mundialista.

Pese a un formato amigable que otorgaba plazas a un tercio de los participantes, la Tricolor se quedó en la orilla frente a una selección de Puerto Rico que, aunque ha crecido, históricamente no posee el peso futbolístico de Costa Rica.