Costa Rica haría historia: podría recibir un Mundial mayor en 2031

Costa Rica es un país mundialista, ya que hemos sido anfitriones de dos Mundiales femeninos en años anteriores.

En el 2014 fue el primero, con el sub-17, y luego en el 2022 con el sub-20.

Pero estaríamos cerca de hacer historia si se confirma que seríamos sede de un Mundial mayor femenino en 2031, según una noticia exclusiva del periódico La Nación.

Según dicho medio, este domingo, una delegación conformada por Osael Maroto, Sergio Hidalgo, Gustavo Araya y Víctor Hugo Alfaro, viajó a Estados Unidos para reuniones claves para dicho anuncio.

El tema se viene conversando desde hace tres semanas, informó La Nación, desde cuando se vienen dando confirmaciones sobre que Costa Rica sería la sede para el Mundial mayor del 2031, según le confirmaron diversas fuentes.

En la actualidad, Costa Rica está participando en el Mundial sub-17 femenino 2025 en Marruecos, siendo estas futbolistas las que podrían ser una base relevante para afrontar ese eventual reto de ser anfitriones de una Copa del Mundo mayor.

El siguiente Mundial femenino mayor también será en América, especificamente en Brasil, en el 2027.