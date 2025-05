Costa Rica jugará ante la Selección de Cataluña en estadio cuyo dueño es el FC Barcelona

La selección de Costa Rica jugará en el estadio Johan Cruyff en Barcelona. (FCBarcelona.es/FCBarcelona.es)

Costa Rica jugará el 28 de mayo a las 11 a. m. (hora tica) un amistoso ante la Selección de Cataluña en un escenario muy especial en la ciudad de Sant Joan Despí, en Barcelona, el estadio Johan Cruyff, cuyo dueño es el conjunto azulgrana.

La Fedefútbol confirmó este miércoles la sede de la mejenga, la cual es la casa del Barcelona B, un escenario pequeño, para 6 mil personas, inaugurado hace apenas seis años y el cual los culés decidieron nombrarlo como uno de sus grandes ídolos.

LEA MÁS: Seleccionado tico se metió entre la crema de los latinoamericanos en Europea este fin de semana

Para la Sele será un ensayo previo a retomar la eliminatoria mundialista rumbo al mundial de Norteamérica 2026 y la Copa Oro, que se disputará en junio.

Miguel Herrera, técnico de la Tricolor, explicó cómo puede aprovechar el amistoso, pese al no ser en fecha FIFA, lo que implica no poder llevar legionarios.

LEA MÁS: Así reaccionaron en México ante la noticia de que Miguel Herrera los enfrentará en la Copa Oro

“Va a ser un partido muy importante, porque será la oportunidad para ir cerrando el grupo con los jugadores locales y algunos de los que están fuera que tendrán la posibilidad de llegar. Y para cuando regresemos, ya tener claro quiénes serán los 26 futbolistas que participen en los dos partidos eliminatorios y después en la Copa Oro”, comentó el Piojo.

La Sele viajará hasta Cataluña por una invitación en las celebraciones de los 125 años de la Federación Catalana.

LEA MÁS: Miguel Herrera se sinceró sobre la realidad del triunfo de Costa Rica ante Belice

“Estamos muy agradecidos y contentos de que hayan tomado en cuenta a la Selección de Costa Rica. Hay jugadores muy interesantes en esa selección y para nosotros será importante tener un rival de ese nivel”, añadió.

Para el Piojo armar la lista no será tan sencillo, porque además de no poder contar con legionarios, la mejenga será el mismo día que se juegue el partido de vuelta de una eventual gran final, por lo que, de ser necesaria esa instancia, no podrían viajar jugadores ni del Herediano ni del otro club que obligue al Team a jugar esa instancia.