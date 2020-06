“‘Hay un jugador de ellos que patea muy duro en los tiros libres, ojo, si alguno le da miedo quedarse en la barrera me avisa’, nos dijo Bora. Y yo por jugar un poco de tramposo, me adelanté en la barrera, la bola pasó por ahí y entró. Yo me sentía culpable por ese gol, por jugar de vivo y no hacer caso”.