Costa Rica cayó 2-0 ante Irlanda este martes en el Mundial sub-17 (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

La Selección Sub-17 de Costa Rica cayó este martes 2-0 ante Irlanda en el mundial de la categoría que se disputa en Catar.

Los tantos de los europeos cayeron en el segundo tiempo, a los 50 y 64 minutos, tras aguantar todo el primer tiempo la ofensiva rival.

El resultado deja muy comprometidas las opciones de clasificar de la Tricolor a la próxima ronda y lo deja a expensas de un milagro para el próximo juego ante Brasil.

Los ticos deberán derrotar a Brasil el viernes a las 8 a.m., para buscar uno de los segundos o terceros lugares que avanzan a la siguiente.

Con un empate, la situación sigue siendo muy complicada, dado que es muy probable que con dos puntos no pueda entrar entre los ocho mejores terceros lugares que pasan de fase.

En el primer juego del mundial, los ticos empataron 1-1 con Tanzania.