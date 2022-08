Costa Rica pierde chance de oro para mostrar su sello en la inauguración del Mundial sub-20 femenino

El juego de pólvora estuvo muy bonito, pero faltó algo más en el acto inaugural del Mundial Femenino. (Rafael Pacheco Granados)

La inauguración del Mundial sub-20 femenino tuvo dos lunares: Costa Rica perdió 3-1 ante Australia y que faltó ese sello de Tiquicia que hiciera sentir el evento muy nuestro.

El acto inaugural fue muy sencillo y rápido, arrancó con la presentación de la canción oficial del mundial “Vamos juntas” a cargo de la cantante tica Rebeca Malavassi, el compositor y productor Jorge Castro, la niña Isabella Castro, de 6 años, y el coro femenino del Franz Liszt Schule .

Además, se realizó un baile contemporáneo a cargo de la escuela Teatralia, enfocada en el ballet clásico e ingresaron las banderas de los 16 equipos participantes portadas por bailarinas.

Sumado a un juego de pólvora que hubo antes de la mejenga, eso fue todo, por eso algunos consideran que al acto organizado por FIFA y el Comité Organizador Local le faltó el sabor tico.

La portera de Alajuelense y la Selección Nacional femenina, Noelia Bermúdez fue una de las que destacó en su cuenta de Twitter que lo presentado fue flojito.

“Me quedé esperando el show inaugural digno de un mundial. Lástima, hace 8 años estuvo muy chiva”, comentó al referirse a lo que fue en su momento el estreno del Mundial Femenino Sub-17 en el 2014.

En el comentario de la guardameta muchos aficionados afirmaron estar de acuerdo con ella y que se fueron con las ganas de ver un espectáculo memorable, además señalaron el deficiente sonido en el acto, otro punto en contra.

Oportunidad perdida

María Mayela Padilla, una de las folcloristas más conocidas de Costa Rica y además exjugadora de fútbol considera que el país se perdió de una gran oportunidad para demostrar cómo somos al mundo.

“Me faltó que cantaran el himno nacional a cargo de un cantante profesional o alguien icónico en el país, que quedara una actuación a parte de lo que cantaron antes del partido y destacar íconos de nuestro país como el café o los símbolos nacionales, que salieran en un video o algo así, mostrar más. En los mundiales siempre el país anfitrión aprovecha la inauguración para mostrar eso”, dijo.

Para Padilla habiendo tantas bandas y grupos folclóricos, una banda de ballet no era la mejor elección, sino quedarse con algo más autóctono.

“La banda de Acosta estuvo hasta en Pasadena (California, Estados Unidos) en el Desfile de las Rosas y la Zarcero, grupos que nos representan, claro que sí pudieron estar ahí y otros igual, es el sabor nuestro, la esencia del ser costarricense y había que mostrarlo al mundo. De Costa Rica para el mundo, esa era la esencia del tema”, dijo.

Doña María lamentó que, tal vez, por tratarse de un mundial femenino y no masculino, algunos no destaquen tanto el hecho, pero que la oportunidad era muy grande para dejarse pasar así.

El especialista en mercadeo Antonio Jiménez cree que a la organización le faltó explotar la marca país.

“Sinceramente me parece que es una lástima que no se haya explotado la famosa marca país de una forma más marcada, como se hace en inauguraciones de mundiales en otras latitudes del mundo, en donde se explota el sentir o algún tipo de cultura relacionada con la zona.

“Fue algo como muy apagado, no se le dio la importancia necesaria, porque aunque sea un mundial de categoría menor no se está aprovechando la situación y desde el punto de vista de mercadeo no se está explotando que estamos siendo una vitrina para el mundo”, afirmó.

Jiménez añadió que la prensa internacional le está dando cobertura al Mundial y se pudo hacer más por promocionar a Costa Rica como destino turístico.

“También se pierde una oportunidad grande a nivel comercial de no exponer los aspectos comerciales, geográficos del país en la inauguración, más el sentir del costarricense”, dijo.