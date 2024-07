Costa Rica se despide con honor de la Copa América al derrotar a Paraguay

Costa Rica necesitaba una bocanada de aire fresco. Competir contra un rival al que podamos mirar a los ojos, un tú a tú. Un rival, sin duda, más accesible para mostrar algo diferente a solo defender.

Paraguay fue esa selección. Desde la misma rifa, el pensamiento fue, es el rival al que le podemos ganar, no fácil, no sin lucha, pero Colombia y Brasil estaban fuera de nuestro alcance. El punto de oro contra los pentacampeones del mundo nos evalentonó, aunque no tiráramos a marco y nos hizo soñar.

Josimar Alcócer se mandó un golazo ante Paraguay.

Contra Colombia no fue posible, por más esfuerzo, son dos de las selecciones más fuertes de la Conmebol y eso es mucho decir. Se codean con los mejores del mundo.

Por eso, contra Paraguay, al que llegamos con una leve esperanza, la expectativa era diferente.

Costa Rica empezó como un avión. Con disposición de atacar, de mostrar sus armas ofensivas, de sorprender, de gustar.

Y nada pudo salir mejor que marcar en el primer ataque. Luego de un saque de esquina, cuando ya el balón iba de salida del área, la Sele recuperó, Orlando Galo tocó de taquito a Joseph Mora, por la izquierda y sacó un centro medido a la cabeza de Francisco Calvo, quien se había quedado arriba desde el córner.

Francisco Calvo abrió el camino con gol de cabeza. (ARIC BECKER/AFP)

El capitán giró el cuello y hundió la daga en el corazón de los guaraníes y soltó el grito de gol que tenía atragantado Costa Rica, ni siquiera un “uyyy”, habíamos disfrutado.

El centro de Mora recordó el que Junior Díaz le hizo a Bryan Ruiz en el Mundial 2014 contra Italia.

Aún estábamos con la imagen del gol en la memoria, aún se comentaba el gol en los hogares costarricenses cuando Josimar Alcócer agarró la bola en el medio campo, recostado a la derecha y se fue directo al área rival.

Los "chiquillos" de la Sele jugaron su mejor partido. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

No fue que gambeteó rivales, es que con esa velocidad endemoniada ningún paraguayo se le pudo poner al corte y cerca del área grande, vio la ubicación de Rodrigo Morínigo, descuidando el primer palo y allí le mandó la bola. Segundo remate a marco y segundo gol. Y en seis minutos.

Costa Rica no sólo ganaba, sino que esa leve esperanza por clasificar empezaba a tomar forma y empezaron a encenderse las velitas a Colombia, pero Brasil, a los doce minutos, en el otro partido, se ponía al frente con un golazo de tiro libre de Rafinha.

Con el daño hecho a los guaraníes, la Sele tomó confianza y tuvo que defender, como también lo hizo contra Brasil. Pero Paraguay no es Brasil, ni Colombia y solo sufrió con un remate de Julio Enciso, al 22. Patrick Sequeira sacó la mano y evitó el remate y nos recordó sus cosas buenas.

El primer tiempo terminó con una clara ventaja y con una agradable noticia. Colombia había empatado el juego al minuto 45 (+2) con Daniel Múñoz. Aún el camino a cuartos era complicado, pero la esperanza seguía encendida.

Qué golazo metió Josimar Alcócer. (ARIC BECKER/AFP)

Paraguay pegó mucho

Paraguay llegó con sangre en el ojo en el complemento, pero también voló patadas. Costa Rica siguió en lo suyo, con el marcador favorable, se atrincheró con orden y atacó cuando se podía.

Pero las alarmas se encendieron con un espectacular gol de Ramón Sosa, luego de una buena jugada individual de Mathias Villasanti, que atrajo tres marcas y le dejó el camino a Sosa, quien metió un cañonazo imparable para Sequeira.

A Warren Madrigal lo tuvieron a mecate corto. (ARIC BECKER/AFP)

Las emociones del tico eran un vaivén, pero ciertamente el gol paraguayo apagó bastante la velita de la esperanza de la clasificación.

Al 65, ya Paraguay estaba encima de Costa Rica, Patrick tuvo que intervernir en un par de ocasiones y la Sele se había quedado sin medio campo.

Y el portero apareció al 90 (+3) en un tiro de esquina que le quedó a Ángel Romero y el portero salvó el empate con un paradón que tiene todo para ser de las mejores de la Copa América, con suerte le vale un buen contrato.

Y al final se aguantó bien. El ritmo que puso Paraguay fue intenso y la Sele se paró como los grandes y demostró que puede competir, que tiene mucho por crecer, que el kínder de Gustavo Alfaro va encaminado.