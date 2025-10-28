Deportes

Costa Rica se lleva el oro en fútbol masculino en Juegos Centroamericanos

Con suspenso hasta el final, Costa Rica se coronó campeón centroamericana al derrotar a Panamá en los penales del fútbol masculino

Por Eduardo Rodríguez

La Sele preolímpica se llevó el oro en los Juegos Centroamericanos después de igualar con Panamá 1-1, pero Costa Rica salió airoso en los penales en la final del fútbol masculino.

El combinado nacional empezó ganando el juego con gol de Esteban Cruz al minuto 76; sin embargo, la escuadra canalera logró igualar los cartones al 90, gracias al tanto de Allan Saldaña.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Fútbol masculino Costa Rica 1 - Honduras 0 20 de octubre 2025 Fotografía Comité Olímpico de Costa Rica
Costa Rica se llevó el oro en los Juegos Centroamericanos tras vencer a Panamá. (La Nación/Fotografía Comité Olímpico de Costa Rica)

Costa Rica consiguió el oro en la tanda de penales

Desde el manchón blanco, la tricolor se impuso 5-4 al combinado panameño, para que con esto, la Tricolor, dirigida por Randall Azofeifa, se lleve el primer puesto en fútbol en estos Juegos Centroamericanos.

En la fase de grupos, Costa Rica había sido derrotado por el mismo combinado panameño 3-0, por lo que con esta victoria no solo se consiguió el ansiado oro sino una gran venganza para los nuestros.

