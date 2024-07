Costa Rica tiene su menor delegación olímpica en casi 50 años, ¿qué está pasando con el deporte tico?

Solo seis atletas costarricenses estarán en los Juegos Olímpicos París 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica enviará seis atletas a los Juegos Olímpicos París 2024, la menor delegación de deportistas desde las justas de Montreal en 1976, un número bajo que demuestra el fondo de los problemas que ha tenido el deporte tico en diversos aspectos.

La delegación tica se vio reducida a la mitad respecto a las olimpiadas anteriores, cuando clasificaron 13 atletas para Tokio 2020, un desplome que es evidente por diversos motivos que desmenuzaremos.

A nivel centroamericano también se siente el rezago, Costa Rica será el segundo país del área con menos atletas, solo supera a Honduras, que tan solo enviará a tres.

Guatemala con 15, Panamá y El Salvador con ocho y Nicaragua con siete lograron meter más atletas para las justas, que arrancarán el viernes 26 de julio.

El viernes anterior fueron juramentados Brisa Hennessy, en surf; Gerald Drummond, en Atletismo; Milagro Mena, en ciclismo; Sebastián Sancho, en judo y los nadadores Alberto Vega y Alondra Ortiz como los ticos que se lograron meter a París.

Fuera de esa lista quedaron nombres muy conocidos como Kenneth Tencio, Andrea Vargas y su hermana Noelia, o Nishy Lee Lindo, clasificados todos a los juegos pasados.

Atletas sin excusas, pero dicen sus realidades

Andrea Vargas es crítica sobre las condiciones de infraestructura para el atletismo en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Los atletas no ponen excusas que deportivamente posiblemente les faltó algo para conseguir sus marcas, pero nos contaron que también fue difícil competir en un país con poca infraestructura para realizarse o que en algunos casos ellos hasta tuvieron que construir de su bolsillo.

Tencio nos comentó que no es lo ideal que un atleta esté pensando en construir sus instalaciones y al mismo tiempo pulsear un boleto, eso de alguna u otra manera da un peso adicional que hace todo más difícil.

“A mí me llenó de mucho dolor que confié y creí en muchos políticos que se me acercaron y prometieron muchas cosas, gasté tiempo en ir a actividades en las que me decían que me iban a ayudar con un lote o con cosas que prometieron no solo para mí, sino otros cantones, construir parques que ayudarían a muchos otros atletas y al final pasaron muchos años y nunca recibí nada a cambio, no esperaba nada, pero hubiera sido un buen impulso para muchos atletas.

“Tener que liderar el proyecto de armar mi parque fue complejo, a mitad del proceso yo inclusive dije que eso estaba comprometiendo mucho mi carrera, pasaba momentos de mucho estrés adonde tenía que escoger entre ir a buscar los productos que necesitaba para la construcción o ir al entrenamiento, tuve muchas cosas en contra, soy una persona de retos que me gusta luchar contra corriente, pero al menos hicimos todo lo posible”, explicó.

Andrea Vargas, por su parte, nos dijo que la infraestructura sí es una limitante grande para el atleta tico, por ejemplo, la pista del Estadio Nacional ya cumplió su vida útil y los espacios para desarrollarse bien son muy pocos a nivel nacional.

Kenneth Tencio montó su propio parque de BMX con la ayuda de la empresa privada tras las promesas rotas de los políticos de ayudarlo. (Jose Cordero)

“En el caso de atletismo necesitamos de las pistas de tartán, yo deseara que hubieran un montón en el país y creo que es algo importante a valorar, e implementar. No lo digo por este momento, en años anteriores he dicho lo mismo y lo sigo repitiendo, que lo necesitamos, pero queda en manos de las instituciones tomar las decisiones de actuar”, destacó.

Vargas, al igual que muchos atletas, ven que la falta de pistas no solo limita el crecimiento de deportistas élite, sino que frena a muchos que quieren hacer deporte por su cuenta, llave que puede ser vital para mantenerlos sanos y hasta lejos de vicios y diversos problemas.

Autoridades responden a los atletas

¿Qué opinan las autoridades que tienen la capacidad de hacer cambios? ¿Qué le dicen a los atletas? ¿Tienen la visión que invertir en deporte es invertir en seguridad y rescatar a jóvenes de los vicios?, son cuestionamientos que le hicimos a Royner Mora, ministro de deportes.

El jerarca tiene un año en el cargo, se negó a hablar de lo sucedido en el pasado, pero definió que con un presupuesto limitado intentan dar condiciones idóneas.

“En ningún momento a nuestros deportistas se les ha dejado de lado, tanto Andrea como Kenneth tienen becas importantes que el Gobierno de la República les da cada mes, el Comité Olímpico también con recursos que nosotros como gobierno les damos y también colaboran.

“Con el recurso limitado que tenemos, deseáramos tener las mejores condiciones en nuestras infraestructuras, pero los recursos nos limitan a eso, estamos trabajando en nuevas propuestas, como tener una nueva pista que cumpla con las certificaciones internacionales para que nuestros atletas se puedan preparar”, comentó.

Las becas de las que habla Mora, si bien son una ayuda evidentemente, se quedan cortas para las necesidades de los deportistas.

La de Andrea es de ¢750 mil al mes, la de Drummond de ¢550 mil, mismo monto que la de Kenneth Tencio. Para lo que son viajes o entrenamientos, si no fuera por la ayuda de la empresa privada, jamás podrían salir adelante, ya que el Gobierno no tiene esa capacidad.

Royner Mora durante el discurso de la juramentación de los atletas. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

Mora explicó que el Icoder tiene un presupuesto de ¢12 mil millones, el cual tienen que estirar a lo que les dé y que están buscando alianzas con instituciones con fines similares.

¿A qué se deberá que un país que históricamente invierte en educación y que no tiene ejército, en deporte le meta tan poco y otros países de Centroamérica con más problemas de seguridad le meten más? ¿Invertirle al deporte no puede ser una vía para combatir la delincuencia y las drogas? Se le consultó a Mora.

“Eso lo tenemos muy claro, nosotros como Gobierno de la República hemos entendido que el deporte es una herramienta de transformación social y así como financiamos el deporte de alto rendimiento, también estamos agarrando recursos para trabajar proyectos, prevención para a través del deporte prevenir inseguridad ciudadana, trabajar en la salud física y mental y unir comunidades, con los pocos recursos que tenemos que maximizar eso”, explicó.

Sin grandes expectativas de nuevos espacios para el deporte

Le consultamos a Donald Rojas, director del Icoder, ente que administra la pista del Estadio Nacional sobre qué planes tienen para mejorar una pista que ya venció su vida útil y argumentó que se puede seguir utilizando.

¿Cuál es el problema? Una pista como la del Nacional, sin la certificación internacional, no valida marcas que se logren allí y eso va a perjudicar al atleta en los resultados que se le consideren por los organismos internacionales.

La pista de atletismo del Estadio Nacional ya jugó y no hay una fecha en firma para cambiarla. (Jorge Navarro para La Nación)

“Quiero aclarar que si bien es cierto la vida útil del Estadio Nacional se cumplió, así es, tienen razón, la pista tiene su posibilidad de uso e incluso algunos entrenadores dicen que la pista funciona perfectamente para entrenar y prepararse.

“Obviamente el tema es de la certificación por el tema de las marcas, yo no quisiera que esto sonara a excusa, pero, ¿qué es lo que ha sucedido?, estamos en un país adonde la obra pública lleva un tiempo para planificar y llevarse a cabo, el señor ministro tiene un año y yo año y medio de llegar a la institución y la obra pública en tan poco tiempo no se gesta. Estamos trabajando para que a más tardar, a principios del próximo año, cuando empezaría la construcción de la nueva pista”, explicó.

La mayoría de ideas que hay en el Icoder son planes que aún están en papel, ninguna en ejecución y según nos confesó Rojas, los planes son centralizarlas en el GAM, con lo que eso significa.

Los motivos deportivos de la poca cantidad de atletas en París

El Comité Olímpico Nacional afirma que el llevar tan pocos ateltas a Juegos Olímpicos los deja con un sinsabor, pues esperaban que fueran al menos o 10 atletas.

Alexander Zamora, presidente del CON, afirmó que los procesos de clasificación son terriblemente estrictos para meterse. De hecho, solamente dos atletas, Brisa y Gerarld clasificaron por sus marcas y no por criterios como la universalidad, que se los dan a los países para tener representación en los juegos.

Gerald Drummond fue uno de los dos atletas ticos que clasificó por marca a París 2024. (Rafael Pacheco Granados)

“Un Kenneth Tencio, que estuvo a centésimas de la medalla en Tokio, vean lo duro que se puso la situación esta vez y la inversión a nivel nacional se mantienen mientras que en otros países continúan creciendo, las necesidades que tenemos y tratamos de cumplir, en otros lados no las tienen. No es poner pretextos, pero es una realidad que se tiene que evidenciar. El Gobierno hace su esfuerzo, buscamos becas, pero no alcanza todavía para tener mayor participación”, destacó.

La fuerza y el poder del deporte es una herramienta vital para transformar a la sociedad, ahora toca que pasen de decirlo, a los hechos.