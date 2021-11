Costa Rica tiene un espía en Canadá y le pasó varios bolados a la Sele

Joshua llegó a mediados de año a Canadá y está feliz con la forma en la que lo han tratado en ese país. Cortesía. Joshua llegó a mediados de año a Canadá y está feliz con la forma en la que lo han tratado en ese país. Cortesía.

El volante Joshua Navarro llegó a Canadá a finales de junio para jugar con el Forge FC y conoce muy bien la realidad del fútbol en ese país, por lo que compartió unos bolados para que los jugadores de la Sele estén en todas en la mejenga de este viernes.

El duelo entre la Sele y los norteamericanos será en el estadio Commonwealth, en la ciudad de Edmonton, a las 8:05 p.m. hora tica y Navarro destacó que los ticos deben luchar contra algunos enemigos que le pueden hacer la vida de cuadritos.

Navarro aseguró que los principales enemigos de la Tricolor serán el clima, la cancha sintética, el nivel del fútbol canadiense y el apoyo de los aficionados desde la grada.

A pesar de esto, el tico confía en que la Sele gane 2-1 y en estos días vaciló con sus compañeros y hasta quisieron apostar, pero al final no se dio (¿será que no confían en su selección?).

El cónsul de Costa Rica en Canadá, Jorge Umaña le dio la bienvenida a Joshua y el jugador le regaló una chema del equipo. Cortesía.

Hay que ser intensos

El mediocampista de 22 años manifestó que los ticos no pueden dejar espacios y deben buscar robarle la bola al rival.

“Cuando llegué, lo que más me llamó la atención fue ver cómo los jugadores intentan tener el balón siempre, les gusta salir jugando, que el balón no pare, que ruede. A los jóvenes se les exige al máximo y esa es una de las cosas que hacen bien acá, porque cuando llegan a los 20 años se les envía a Europa, lo que los ayuda a mejorar”, contó.

Joshua agregó que el clima será lo más complicado que enfrentará la Sele.

“En lo personal me ha afectado bastante y siento que ellos (Canadá) quieren jugar con eso, la mayoría de los jugadores están acostumbrados al frío y han estado entrenando desde hace días.

“Acá nos dan guantes, gorritos, abrigos, sudaderas, medias, uno se pone de todo y es importante que el jugador haga un precalentamiento porque si no se está caliente cuando se entra a la cancha se le puede cortar la respiración”, dijo.

Vacilado — El 2 de noviembre, Navarro le anotó al Santos de Guápiles, por la Liga Concacaf. Dice que sus amigos lo vacilan tratándolo de traidor, pero se defiende diciendo que él únicamente cumplía con su trabajo en el club

Según el sitio weather.com, a la hora del partido la temperatura en Edmonton estará a -1 grados.

El ambiente en el estadio también será una prueba de fuego para la Tricolor, pues en el estadio sí habrá aficionados y los canadienses le ponen bonito para apoyar al equipo de la hoja de maple.

“En Costa Rica el ambiente previo es más bonito, la gente saca las banderas, uno ve más entusiasmo, pero aquí (Canadá) cuando la gente llega al estadio se mete de lleno en el partido.

“Se meten bastante y eso motiva al equipo, que es una ventaja que tendrá Canadá”, destacó.

Joshua juega el sábado en la misma ciudad que lo hará la Sele, por lo que intentará ir a echarle porras a la Tricolor.

“El sábado jugaremos contra el Edmonton, pero no en el Commonwealth, donde jugará Costa Rica. Estoy viendo a ver si me dan permiso de ir a ver el partido. Llegamos a esa ciudad el viernes, a las 6 p.m. (hora Canadá), luego vamos a cenar y el partido acá es a las 9 p.m. (hora Canadá), por lo que me daría chance de ir al juego si me autorizan.

“Mis compañeros recomendaron que comprara la entrada que cuesta 60 dólares canadienses (unos ¢35 mil) y que es de la categoría 1 (similar a una platea). Me gustaría ir al estadio a apoyar a la Sele”, destacó.

El jugador confía en que la Sele saque el resultado. John Durán.

Luchando por un sueño

A Navarro se le dio la oportunidad de convertirse en legionario a mitad de año. El mediocampista es vecino de Pérez Zeledón y en Tiquicia jugó con AS Puma Generaleña y con los Guerreros.

El joven jugador recordó que cuando llegó tenía miedo porque no domina el inglés y creía que sería difícil adaptarse al país, pero en el club se han portado puras tejas con él.

“Estaba nervioso, pero los compañeros y el cuerpo técnico han sido muy pura vida conmigo. Me han apoyado bastante y tengo dos compañeros que hablan español (Omar Browne de Panamá y Sebastian Castello de México), ellos me ayudan bastante.

“Poco a poco voy mejorando mi inglés y me siento bien, con la comida no hay mucha diferencia, porque puedo comer arroz, pollo, pero me hace falta el pinto y otras comidas de Costa Rica”, recalcó.

El Forge, equipo de la ciudad de Ontario, lidera la tabla de posiciones de la Canadian Premier League, con 50 puntos y explicó que en el equipo cuenta con condiciones que lo hacen sentirse como en casa.

“El estadio (Tim Hortons Field) es grande y contamos con buenas condiciones para jugar. Allí hay gimnasio, nos ayudan con la alimentación”, dijo.

Joshua ha conocido poco de Canadá, pues el calendario de juegos está muy apretado y por eso casi no ha tenido tiempo de pasear.

“Hay partidos cada 3 días y está el torneo de Concacaf, entonces prácticamente nos la pasamos entrenando y jugando. Hace poco conocí al cónsul de Costa Rica, en Canadá, Jorge Umaña, quien me dio la bienvenida y yo le regalé una camisa.

“Ese día aproveché para conocer un poco de Toronto, la gente acá es muy amable, el país es muy bonito. La ciudad de Ontario es muy tranquila”, expresó.

Joshua confía en que en algún momento pueda ser tomado en cuenta para representar a la selección.

“Ese es mi sueño, espero poder cumplirlo y para eso trabajo constantemente, para que algún día sea convocado”, afirmó.