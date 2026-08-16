Costa Rica volverá a tener un futbolista en una de las principales ligas de Europa

Jeyland Mitchell jugará con el Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El fútbol costarricense recibió una muy buena noticia este domingo, luego de que el periodista Fabrizio Romano publicó que el defensor costarricense Jeyland Mitchell será jugador del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.

El afamado periodista italiano indicó mediante su cuenta de X que el club galo llegó a un acuerdo con el Sturm Graz de Austria para comprar al zaguero limonense.

“Acuerdo cerrado con Sturm Graz por €8 millones, con el jugador en camino al reconocimiento médico junto a su entorno. Nuevo defensor para Strasbourg", indicó.

🚨🔵⚪️ EXCL: RC Strasbourg agree deal to sign Jeyland Mitchell, here we go! 🇨🇷



Deal done with Sturm Graz for €8m package with player on his way to medical now with his camp. New defender for Strasbourg. ✅ pic.twitter.com/0z6BOsby1W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

La liga francesa está ubicada como una de las cinco ligas top en Europa junto a las de España, Italia, Inglaterra y Alemania, una competición en la que podría crecer mucho.

Para Mitchell, será su tercer equipo en el viejo continente. Su primer club allí fue el Feyenoord de los Países Bajos, que lo vendió a un club austriaco hace un año.