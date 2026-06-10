Costa Rica vs. Inglaterra: Fedefútbol dio una importante noticia sobre este duelo

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer una importante noticia, previo al juego entre Costa Rica e Inglaterra de este miércoles.
Este miércoles en la mañana se informó que caía una fuerte lluvia y había rayería en las inmediaciones del Inter&Co Stadium, de Orlando, Florida, y por eso muchos se preguntaban si bajo esas condiciones se jugaría el partido.
El informe de la Fedefútbol
Esto dio a conocer la Federación:
“Informamos que hemos consultado a la organización del partido, y la hora del inicio del juego se mantiene prevista para las 2 p.m. hora de Costa Rica.
“De haber algún cambio, les estaremos avisando”, enviaron al chat de prensa.
Sin embargo, pocos minutos después actualizaron la información:
“En este momento nos están informando, del equipo organizador del partido, que habrá un retraso del inicio del juego por las condiciones del tiempo, pero aún no confirman de cuánto será”, así que el partido no iniciará a las 2 de la tarde, pero de momento se desconoce la hora.