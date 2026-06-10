Deportes

Costa Rica vs. Inglaterra: Fedefútbol dio una importante noticia sobre este duelo

Reportes informan de fuertes lluvias y rayería cerca del Inter&Co Stadium de Orlando en Florida, ¿habrá partido?

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer una importante noticia, previo al juego entre Costa Rica e Inglaterra de este miércoles.

Este miércoles en la mañana se informó que caía una fuerte lluvia y había rayería en las inmediaciones del Inter&Co Stadium, de Orlando, Florida, y por eso muchos se preguntaban si bajo esas condiciones se jugaría el partido.

Luis Diaz, capitán y referente de Colombia, enfrenta la marca de Carlos Mora, extremo de la Selección Nacional.
La Fedefútbol dio una importante noticia previo al juego entre Costa Rica e Inglaterra. Foto: prensa FCRF. (DANIEL GARZON HERAZO/NurPhoto via AFP)

El informe de la Fedefútbol

Esto dio a conocer la Federación:

“Informamos que hemos consultado a la organización del partido, y la hora del inicio del juego se mantiene prevista para las 2 p.m. hora de Costa Rica.

“De haber algún cambio, les estaremos avisando”, enviaron al chat de prensa.

Sin embargo, pocos minutos después actualizaron la información:

“En este momento nos están informando, del equipo organizador del partido, que habrá un retraso del inicio del juego por las condiciones del tiempo, pero aún no confirman de cuánto será”, así que el partido no iniciará a las 2 de la tarde, pero de momento se desconoce la hora.

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Costa RicaInglaterraMundial 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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