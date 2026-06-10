Costa Rica vs. Inglaterra: hay cambio de hora para el partido contra los europeos

El partido amistoso entre las selecciones de Costa Rica e Inglaterra ya no se jugará a las 2 de la tarde, como estaba previsto.

Las condiciones del clima en la zona de Orlando, Florida, en Estados Unidos, provocaron que el duelo se retrasara por una importante cantidad de tiempo, y la Fedefútbol ya dio a conocer la hora en la que se jugará el encuentro.

El juego entre Costa Rica e Inglaterra será a las 3 de la tarde. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Hora del partido

Esta fue la información que envió la Federación:

“De manera oficial, la organización está confirmando que el partido está para iniciar a las 5 p.m. (hora local), 3 de la tarde, hora de Costa Rica”.

“Ya no llueve y las condiciones de la cancha mejoraron de manera importante. Lo único que podría generar algún nuevo cambio, sería en caso de rayería”.

El partido se jugará en el Inter&Co Stadium, de Orlando y se podrá ver por canal 7.