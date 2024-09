Creichel Pérez sabe muy bien a quiénes les debe agradecer por su crecimiento

Creichel Pérez, de Alajuelense, sigue creciendo en su nivel y día a día se compenetra mejor en el engranaje del entrenador Alexandre Guimaraes.

Este sábado fue suplente, pero entró al minuto 15 por la lesión de Aarón Suárez y fue importante para la goleada de Alajuelense 4 a 0 sobre la ADG. Aunque no le tocó anotar, sí realizó una asistencia y tuvo un rendimiento muy aceptable todo el partido.

Pérez asistió a Larry Angulo en el tercer gol de los manudos, que ahora son líderes del torneo, y agradeció a los capitanes por el respaldo que le han dado.

“Los capitanes me dicen que no pierda la cabeza, que siga trabajando, que tenga los pies en la tierra y si me lo dicen ellos, tengo que hacer caso, y a la afición que me brinda mucho apoyo”, manifestó.

Al volante le tocó actuar como un diez y luego como extremo, zona por donde suele hacer daño. Sobre el momento del equipo, el liderato y el invicto, el jugador dice que el grupo trabaja para eso.

“El equipo sabe lo que quiere , cree en la idea del profe y seguimos unidos con la afición y agarrados de Dios para lograr el objetivo”, añadió el volante rojinegro.

Dijo que, en lo personal, se siente bien, con muchas ganas de aportar al equipo y siendo obediente a lo que le dice Guima antes de ingresar a los partidos. “Me dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo Aarón y por dicha pude ayudar al equipo”.