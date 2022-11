Cristian Bolaños: “Los torneos que se han ganado, han sido con fair play”

El volante del Deportivo Saprissa, Cristian Bolaños, quien reapareció entre los convocados de Jeaustin Campos en el partido de la gran final ante el Club Sport Herediano, dijo que para él fue un campeonato irregular y atípico, pero que lo importante es seguir sumando títulos.

Cristian Bolaños tuvo un torneo donde dos lesiones lo marginaron de la cancha. (John Durán)

Bolaños ha ganado nueve campeonatos con los morados y dos Super Ligas de Dinamarca con el Copenhague.

“Me tocó de esta manera (casi no jugar por una lesión). He andado mucho en esto, he estado en la gradería, en la banca, lo importante es seguir ganando títulos”, dijo Bolaños, quien no ingresó al terreno como cambio.

El veterano de mil batallas dijo que ha integrado muchos equipos morados de diferente nivel y calidad, pero que al final lo que importa es cuando se logra el objetivo.

“He estado en muchos equipo, en diferentes etapas de mi carrera y para mí no ha habido equipo malo, el ADN es lo que marca un punto y aparte, esta institución siempre intenta que los jóvenes en liga menor estén buscando ganar campeonatos, pero siempre hay fair play y eso hace más grande a Saprissa, los torneos que se han ganado, se han ganado haciendo fair play”, expresó Bola.