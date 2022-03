Cristian Gamboa ahora sí está dispuesto a jugar con la Sele luego que rechazó venir en enero

Cristian Gamboa ha sido titular casi que indiscutible con el Bochum de Alemania. (INA FASSBENDER/AFP)

Cristian Gamboa, defensor del Bochum de Alemania, ahora sí está dispuesto a venir a la selección para los duelos decisivos rumbo a Catar 2022 ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos luego que en la fecha anterior rechazó su convocatoria porque dijo estar lesionado.

Para la jornada eliminatoria pasada, en enero, el lateral le dijo al técnico Luis Fernando Suárez que no lo llamara porque venía arrastrando una lesión crónica de cadera que le impedía estar al 100% y jugar partidos muy seguidos.

Pero esa lesión no le impidió nunca jugar con su club, con el que no se pierde un partido del todo en lo que va del año, siendo unas de las fichas de más regularidad.

Este martes, Erick Sánchez, preparador físico de la Tricolor, dijo que con el jugador ya han conversado y que “está dispuesto” a venir. Parece que la lesión crónica en esta ocasión no lo está incomodando tanto.

“Últimamente él ha estado ya en mejor forma, ya se ha comunicado con el profesor y está dispuesto a venir, sus dolencias han disminuido y para nosotros es un jugador importantísimo y ojalá que lo podamos tener acá”, destacó Sánchez.

Gamboa ha disputado ocho partidos como titular con el Bochum durante el 2022, el no parar de jugar ni siquiera cuando se reportó lesionado con Suárez le generó muchas críticas a nivel de aficionados y prensa, quienes le achacan que se quitó el tiro para venir.

Durante ese periodo, el tico hasta le clavó un golazo al Bayern Munich, el 12 de febrero, que dio muchísimo de qué hablar, duelo jugado apenas diez después del partido entre Jamaica y Costa Rica, mejenga a la que no fue por la mentada lesión.

A pesar de ese confuso episodio, en la Sele lo quieren sí o sí, no existe duda alguna sobre su convocatoria.

Luis Fernando Suárez parece que ya cree de nuevo en Cristian Gamboa. (Rafael Pacheco Granados)

“Cristian es un futbolista que juega en Europa a un gran nivel y nosotros siempre necesitamos de esos jugadores que están en buen nivel”, agregó Sánchez

Por su ausencia en la Sele hasta el capitán Bryan Ruiz habló con él, según reveló en una nota con el periódico La Nación.

“Con Cristian sí he hablado y bueno, tiene una decisión que es personal, en la cual lo entiendo completamente, al igual que Pipo (Giancarlo González) que por A o B razón no está en condiciones físicas o mentales para estar en la selección. El que está en la selección es porque está en buen momento, en buenas condiciones y porque quiere, pero si alguien no quiere estar, pues hay que aceptar la situación”, afirmó Ruiz a La Nación.

En esta ocasión las cosas no son distintas, la nacional jugará tres partidos en una semana, una exigencia física para los jugadores que deben estar en un 100% de sus capacidades para salir adelante. ¿Será que Gamboa ahora sí aguanta?