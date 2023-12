Cristian Oviedo se siente capacitado para dirigir en primera y espera hacerlo en Alajuelense

Cristian Oviedo, entrenador de Santa Ana y campeón del torneo de Apertura de la Liga de Ascenso, confesó que su sueño es dirigir en primera división y que para nadie es un secreto que, como liguista, le encantaría sentarse en el banquillo de Alajuelense.

Sin embargo, el técnico no tiene prisa. Dice que va quemando etapas poco a poco y que las cosas llegarán en el tiempo de Dios.

Cristian Oviedo ya ha sido asistente de Alajuelense. (Mayela Lopez)

Oviedo le dijo a La Teja, en una entrevista, con qué personas habla de fútbol y quiénes le han dado buenos consejos, además, dice que el equipo está preparado para enfrentar un torneo de Clausura que será durísimo y que, de ganarlo, les daría el boleto directo a la máxima categoría.

Santa Ana derrotó a Cariari en la final del Apertura, con un global de 3 a 2, y quedó clasificado para la gran final de la segunda división, donde enfrentará al campeón del Clausura, siempre y cuando no sean los mismos santaneños ya que, como dijimos, en ese caso el boleto a la primera sería suyo.

- ¿Qué sentimiento tiene luego de ganar su primer título?

Felicidad, la verdad he trabajo duro, he quemado etapas. En esto sabemos que cuando uno se retira tiene que prepararse, saber manejar un grupo de jugadores en un camerino pesado como el que tengo, es duro. Estoy contento con el rendimiento de los jugadores, del cuerpo técnico. Pude lograr el objetivo que teníamos en mente, falta mucho, pero ya dimos un pasito.

Santa Ana venció a Cariari en la final del Apertura de la segunda división. (Ascenso total )

-¿Qué tan responsable se siente de la planilla?

He estado contento porque me dejan escoger todos los jugadores, fui yo junto con Johan Salas (preparador físico) los que decidimos quiénes llegan y quiénes no. Los llamé y creyeron en el proyecto, en mí. Toda la planilla fue escogida por mí y Johan, eso me llena de alegría porque me dieron resultados, igual el cuerpo técnico lo escogí yo, tengo a (Rónald) Macho Mora de asistente, a Ismael Gómez, a Carlos Wanchope, los doctores fueron escogidos, todo.

- ¿Cuándo inicia la pretemporada?

Óscar Ramírez es un buen amigo de Cristian Oviedo y conversa con él. (NICOLAS MAETERLINCK/AFP)

El 2 de enero volvemos, estamos en unas merecidas vacaciones, a veces hay que dejar el fútbol de lado, el torneo inicia el 14, no vamos a hacer mucha pretemporada, pero tenemos dos semanitas para lo que viene, que será muy duro.

- ¿Qué técnicos han sido importantes en su carrera, a manera de consejeros?

Tal vez consejeros no, pero hablo mucho Óscar “Machillo” Ramírez, todas estas entrevistas que he tenido hablo con él, también con Rónald “Macho” Mora, con Ismael Gómez, ellos me ayudan bastante y, bueno, gente de afuera. Hernán Torres, él fue el que me medio la confianza de estar como asistente, las dos veces que vino me escogió a mí. Ellos son los que más me han marcado como técnico en esta carrera en la cual siento que me ha ido bien.

- Ante la falta de técnicos de cuna manuda o la falta de éxitos, ¿cree que lo que está haciendo da para que lo tomen en cuenta en Alajuela?

Salí de Carmelita, estuve en Herediano y luego en Alajuela, nunca he negado que soy liguista. Mi sueño es dirigir en primera con cualquier equipo, el sueño de cualquier entrenador de segunda es dirigir en primera y estoy trabajando. Voy a capacitarme maś, pero mi teléfono ya ha sonado por parte de equipos de primera. Ojalá se me dé lo de Alajuela, para nadie es un secreto lo lindo que es poder estar en el equipo de sus amores, no cierro las puertas, ojalá pueda estar con Santa Ana.

-¿Está Santa Ana para competir en primera ya, así como está, sin refuerzos?

Sí, en segunda hay equipos bravos, Cambute es un equipo con buenos jugadores, Escorpiones, le puedo nombrar un montón. Limón, Cariari que llegó a la final, el proyecto de José Miguel Cubero, Sarchí, Carmelita que es un semillero, tengo cinco jugadores de allí, pueden competir.