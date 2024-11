Cristian Oviedo: “Trabajo para que algún día pueda estar en Alajuelense”

Cristian Oviedo, técnico de Santa Ana FC, reconoció este domingo su amor por Liga Deportiva Alajuelense y expresó que trabaja con la ilusión de algún día llegar a dirigir a su exequipo.

Cristian Oviedo tiene la ilusión de llegar a Alajuelense algún día. (Albert Marín)

A pesar de la derrota de Santa Ana por 2 a 0 ante el líder del torneo, Oviedo felicitó a sus jugadores por el esfuerzo mostrado en el estadio de Piedades, donde los goles de Alberto Toril sellaron la victoria de Alajuelense.

Oviedo, quien jugó durante nueve años y medio con la Liga, fue aclamado por los aficionados de Alajuelense que asistieron al partido y corearon su nombre, algo que el técnico agradeció profundamente.

“Me encantan estos partidos. Uno quiere hacerlo de la mejor manera y hoy lo hicimos bien. Enfrentar a la Liga me da nostalgia porque es el equipo de uno. Nunca he ocultado que soy liguista, pero hoy me toca estar de este lado, defendiendo a Santa Ana. Igual, uno siempre quiere ganarle a un equipo como la Liga”, expresó Oviedo.

Sobre los cánticos de la afición alajuelense, Oviedo añadió: “Es de agradecer. Estuve nueve años y medio allí y siempre me entregué al máximo. No es un secreto que soy liguista y me estoy preparando para estar en este equipo, que llevo en el corazón. También me siento muy orgulloso de estar en Santa Ana FC, un equipo con el que logramos ascender a primera en poco tiempo y que me ha brindado una gran oportunidad,” comentó el técnico.