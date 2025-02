Cristian Salomón, técnico de Santa Ana habló de su amor por la ciudad que abriga a Keylor Navas

Cristian Salomón, técnico de Santa Ana tiene los mejores recuerdos de Rosario, la ciudad argentina que lo vio nacer y que abriga en este momento a Keylor Navas. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

El entrenador de Santa Ana Cristian Salomón tiene los mejores recuerdos de Rosario, la ciudad argentina que hoy abriga al portero tico Keylor Navas.

Salomón nació y se crió en esta importante ciudad sudamericana y hasta jugó en el Newell’s Old Boys, equipo que hoy defiende el arquero costarricense.

Como buen hincha, vive con todo cada partido de los rojinegros y el 16 de febrero anterior, antes del partido contra Saprissa estuvo atento a cada acción del equipo de sus amores y al finalizar la jornada quedó con un sabor agridulce, pues aunque los santanecos derrotaron a los morados, los leprosos cayeron ante Rosario Central.

El argentino, de 55 años contó a La Teja cómo vive esta oportunidad en la primera división y la felicidad que le produce ver a Navas en la que alguna vez fue su casa.

“Yo nací, me crié y seguiré mirando fútbol y ese día, estábamos concentrados en el partido contra Saprissa, pero a como pudimos, estuvimos pendientes del clásico contra Rosario Central. Para nosotros, no había otra opción, teníamos que hacer un buen partido y logramos derrotar al Saprissa.

“En la previa de cada partido hay realidades diferentes y teníamos poco de haber llegado al club. El partido contra Saprissa era muy importante y lo que queríamos era una victoria, para ir dando pasos cortos y se logró“, dijo.

El técnico recordó su etapa como jugador en el Newell’s, cuando fue dirigido por nada más y nada menos que Marcelo Bielsa.

“Yo vengo de esa camada en donde estuvieron jugadores como Gabriel Batistuta, Darío Franco, Gerardo Martino y tuve el placer de haber sido entrenado por el 'Loco' Bielsa.

“Luego estuve en otro club de Argentina y después ya tuve mi carrera como entrenador, trabajé en Newell’s en el departamento de scouting y al tiempo me vine para Costa Rica. Conservo los mejores recuerdos del equipo y siempre confiando en que mejore en lo deportivo”, destacó.

Cristian Salomón (primero a la derecha, de pie) cuando era jugador del Newell’s. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

A fondo: ¿Pinto o un asado? Asado ¿Messi o Maradona? Son distintos. ¿Si pudiera volver a jugar con un club con cuál sería? Newell’s Lugar del mundo que quisiera conocer: Maldivas (Asia del Sur)

Momento dulce

El entrenador fue presentado como técnico de los santanecos el 28 de enero pasado y llegó con la difícil tarea de sacar al cuadro josefino de los últimos lugares y en lo que lleva en el banquillo suma dos victorias, dos empates y una derrota.

Esta es la primera oportunidad que tiene Cristian en la primera división, luego de su paso en clubes de la Liga de Ascenso como el Club Sport Uruguay y habló de lo que representa para él y su familia esta experiencia.

“Me siento muy bien, aceptar el desafío de dirigir en primera división fue interesante, porque me sentía orgulloso del trabajo que se venía haciendo en segunda y aunque sé que la situación de Santa Ana no es la más favorable, decidimos asumir el reto para ir cambiando con nuestra idea los resultados del club.

“El principal reto que tenemos es generar en los jugadores la confianza necesaria para que crean en el cuerpo técnico. Santa Ana es un equipo con muchachos de mucho recorrido, trayectoria, combinado con jóvenes y queremos darles a todos las herramientas para jugar y es un lindo desafío", comentó.

El entrenador vive con su esposa Carolina y sus hijos Orianna, Josefina e Ignacio. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Salomón recordó que hace un tiempo tuvo un acercamiento para llegar a la máxima categoría, pero en este entonces estaba con otro club de la Liga de Ascenso y prometió quedarse con ellos.

“Hace unos años me contactaron del Municipal Grecia, pero estaba trabajando en Barrio México y les había dado la palabra de quedarme con ellos y ahora, cuando la directiva me contectó no dudé el dar el salto, porque creí que el tiempo en el que estuve en segunda me ayudó a formarme para avanzar.

“Lo consulté con mi familia y en conjunto tomamos la decisión, siempre me apoyo en mi esposa Carolina y mis hijos Orianna, Ignacio y Josefina, porque son mi principal apoyo", destacó.

A Santa Ana, el argentino no llegó solo, pues se llevó a su hijo Ignacio a que formara parte de su cuerpo técnico.

“Trabajar con tu hijo es más que gratificante, ya lo había dirigido, en Uruguay y decidió iniciar la carrera de entrenador, posee la licencia A-Pro, igual que yo y se dio la oportunidad de tenerlo como mi asistente.

“Es bastante exigente, apasionado y por supuesto tiene su propia personalidad, pero en la parte organizativa, en los entrenamientos trabajamos de forma muy similar, coincidimos y nos llevamos muy bien“, añadió.