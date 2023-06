Cristian Sandoval estalló y se animó a decirle a la Fedefútbol lo que pocos se han atrevido

Cristian Sandoval le tiró con todo a la Fedefútbol y su comité ejecutivo. Foto Facebook

El periodista Cristian Sandoval no se anduvo por las ramas y de manera muy directa se animó a decirle al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol lo que pocos se han animado: que se vayan todos cuanto antes.

En el editorial en el programa La Platea, el comunicador se guindó de un nuevo fracaso de la Federación, esta vez en el torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulón.

Para Sandoval la paciencia ya no da más y en dos meses, cuando hayan elecciones para el nuevo comité, se tienen que ir todos, no debe quedar ni uno solo.

“La pregunta concreta y vehemente que yo le hago a los miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y a la estructura del balompié nacional de este país es, ¿hasta cuándo?

“¿Hasta cuándo vamos a seguir exactamente en lo mismo?, ¿hasta cuándo vamos a salir de un fango para meternos en otro, salir de un fracaso para meternos en otro?, pareciera que el tema de fracaso se ha convertido en el arroz y frijoles de nuestra Federación en los últimos años.

“Falta mes y medio (la elección es en la tercera semana de agosto) para que se vaya el actual comité ejecutivo, la peor de las gestiones en liga menor que hemos tenido en el fútbol de Costa Rica en toda la historia, nunca el fútbol de Costa Rica tuvo tan malos resultados”, comentó.

Cristian afirmó que no se puede culpar de todo a Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, porque detrás suyo hay una lista de personas que han sido sus cómplices en todas las malas decisiones, los cuales también tiene que asumir responsabilidades.

Rodolfo Villalobos y Juan Carlos Rojas son responsables, entre otros, de lo que pasa con las selecciones nacionales según Cristian Sandoval.

“Don Juan Carlos Rojas, don Sergio Hidalgo, don Víctor Hugo Alfaro, don Alexander Román, don Víctor Rizzo, don Freddy Campos, don Orlando Moreira, don Juan Luis Artavia, don Sergio Chaves, todos son responsables del mal nivel que se ha presentado con nuestra selección.

“¿Saben cuál es el mayor de los males que tiene nuestro fútbol? La poca autocrítica, que sigue una y otra vez desde la selección nacional mayor hasta la más pequeña que tenemos, fracasamos y no pasa nada, fracasamos y salimos muy orgullosos, los discursos de los técnicos son los mismos, no es solo Douglas Sequeira, es Vladimir Quesada cuando fracasó con la sub-20; Erick Rodríguez, con la sub-17; Roberto Wong, con la sub-15; de cuánto estuvo Cristian Salomón, Breance Camacho y ahí para atrás puedo seguir, la gestión federativa en estos ocho años ha sido para el olvido, qué dicha que ya se van”.

Sandoval hizo un llamado a que quienes lleguen a la Fedefútbol, o quienes logren mantenerse hagan un cambio de mentalidad y se dejen de “tanta mediocridad en el fútbol menor”.

“No puede ser que sigamos en lo mismo, la Federación se ha convertido en una escuela de entrenadores, ‘vengan, no importa y aprende con las selecciones menores’, fracasa, no importa, se va un rato y después vuelve. Eso es el fútbol de nuestro país, estamos en la peor gestión de la historia en el fútbol menor y no lo dice Sandoval, lo dicen los datos y los números fríos. Datos, no opiniones”, finalizó.