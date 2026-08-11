Cristiano Ronaldo confirma con una foto que ya se casó con Georgina Rodríguez

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo confirmó en su Instagram oficial que ya dio el “sí acepto” a su pareja, Georgina Rodríguez.

Con una foto en la que solo se ven las manos del Bicho y su ahora esposa con unos anillos de boda puestos, el Comandante confirmó que se casó, como ya se venía especulando desde hace tiempo atrás que iba a ocurrir pronto.

Cristiano Ronaldo dio el Siiiiuuu para unir su vida para siempre con Georgina Rodríguez. (MCGUELBER/Odyssey Images via AFP)

En la descripción de la fotografía, que publicaron ambos en sus redes sociales, solo pusieron una “C”, un corazón en medio y una “G”, las iniciales del nombre de cada uno.

La pareja se había comprometido el pasado año, específicamente en el mes de agosto, y lo hicieron oficial de la misma manera, por intermedio de las redes sociales de los protagonistas.

El astro portugués y su ahora esposa argentina ya tienen una amplia familia debido a que están juntos desde el 2016, con cinco hijos desde que están en unión libre.

El anillo con el que se comprometieron es de talla ovalada, y mide más de dos centímetros de largo, sumado a diamantes y más detallitos alrededor.

El valor aproximado de dicho anillo tiene un valor de entre dos a cinco millones de dólares.

Cristiano Ronaldo se casó. Instagram (Instagram/instagram)

Ese monto rondaría los 2.530 millones de colones.

Con esto, Cristiano Ronaldo suma una importante alegría tras el Mundial de Norteamérica 2026 en el que fue blanco de ciertas críticas, luego de ser eliminados en la fase de octavos de final ante España, en lo que es el tramo final de su carrera, en el que cada vez está más cerca de alcanzar la impresionante cifra de 1000 goles como futbolista profesional.