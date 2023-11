Cristiano Ronaldo podría volver a la Champions League de Europa, lea por qué

Cristiano Ronaldo, una de las máximas estrellas del fútbol mundial, podría volver a jugar la Champions League de Europa por una razón que parece irreal, pero va en serio.

El buen estado físico de Cristiano Ronaldo podría hacer que su equipo juegue la Champions League de Europa. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Según informan medios internacionales, la UEFA está considerando invitar al Al Nassr de Arabia Saudita, donde juega la estrella portuguesa, por razones como la presencia en ese equipo del propio Cristiano y su gran forma física y porque el equipo árabe goza de gran popularidad en Europa. Además, el torneo aumentará la cantidad de equipos de 32 a 36.

Algunos portales como Football Talk señalan que las razones de la UEFA es el gran estado físico que aún conserva el jugador, quien podría firmar una extensión de contrato con el cuadro árabe hasta 2027.

Recordemos que CR7 ha ganado cinco champions, cuatro con el Real Madrid y una con el Manchester United y ostenta el récord de ser el máximo goleador en un torneo con 17 goles (2013-14), es el jugador con la mayor cantidad de partidos en competencias de la UEFA con 197, es el máximo goleador en la historia de la Champions con 140 anotaciones.

Suma la mayor cantidad de partidos en la Champions con 183, y es el único que ha marcado al menos un gol en tres diferentes finales del certamen.

No obstante, no todo es color de rosa, entre las razones que podrían impedir que Al Nassr entre en competencia está que no es de la UEFA y que incumplió el fair play financiero con contrataciones multimillonarias.