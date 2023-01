Cristín Granados: “Lo mejor que pude haber hecho fue firmar por el Sporting”

Cristín Granados, jugadora del Sporting tiene una empresa de mensajería con su familia. Cortesía.

El domingo se jugará una nueva edición de la Supercopa femenina, entre Sporting y Alajuelense, y la volante del cuadro albinegro, Cristín Granados, aseguró que este título sería la cereza en el pastel de un 2022 muy satisfactorio en el plano profesional y personal.

La jugadora cartaginesa comentó que tanto ella como sus compañeras se preparan bien para el juego contra las Leonas, que será el domingo, a las 11 a. m., en el estadio Nacional.

33 años tiene Cristín Granados, jugadora de Sporting

“Siento que estamos bastante bien, llegaron jugadoras muy importantes a ayudar al equipo y eso le sube el nivel y Sporting fue el equipo más constante del torneo pasado y así lo demostramos en la final, contra Alajuelense ganamos 3 de 4 partidos y en la final hubo goles que nos pasaron la factura, pero nos sentimos bien para llegar a competir”, afirmó.

La experimentada centrocampista recalcó que el año que recién finalizó lo disfrutó mucho, al ver el crecimiento del equipo josefino.

“Venimos de abajo, trabajando, el club, la directiva lo hace de buena manera y está haciendo un buen proyecto, el torneo antepasado (Apertura 2022) llegamos a semifinales, se podría decir que estábamos un poco limitadas.

“Este torneo que pasó llegamos a la final, no se logró, yo sentía que hacía falta algo y ahora que llegaron las chicas siento que vamos a hacer un buen torneo. Sporting no se ha quedado atrás, queremos llegar a otra final y si Dios quiere dejarnos la copa”, aseguró.

Cristín dijo que el técnico del Sporting, Edgar Rodríguez, se ha enfocado en lo que las chicas pueden hacer en el juego del fin de semana contra las tetracampeonas nacionales.

“El profe trabaja de buena manera, nos enfocamos en nosotras. Me parece que Alajuelense es un buen equipo, que casi no ha hecho incorporaciones y conocemos a muchas de sus jugadoras, hemos jugado en contra y en el mismo equipo.

“Y por más que el profe nos diga algunas cosas, las que jugamos somos nosotras y se ha planteado un juego bastante ofensivo, para eso se trabaja”, afirmó.

Cristín a veces hace servicio de mensajería, pero su principal función en su negocio es monitorear a los motorizados. Cortesía.

La mejor decisión

Granados asegura estar más que feliz de formar parte del cuadro albinegro.

“Lo mejor que pude haber hecho fue firmar por el Sporting, es un club que tiene buenas personas, la gente hace su trabajo de buena manera, cree en el fútbol femenino, están haciendo una inclusión increíble.

“El campeonato pasado llegamos a la final y no queremos bajarnos de ese pedestal, en lo personal no me arrepiento y me encantaría terminar mi carrera en esta institución”, expresó.

La volante comentó que su mayor fuente de ingresos la recibe del fútbol, pero gracias al Sporting está cursando un técnico de mercadeo y ventas y en febrero comenzará a estudiar gestión deportiva en el TEC, una carrera que la apasiona mucho, porque quiere ejercerlo en cualquier ámbito deportivo.

La jugadora y su familia tienen desde el 2020 una empresa de mensajería y entrega de comida a domicilio. Cortesía.

Un año más

Cristín, de 33 años, confirmó que le queda un año más como jugadora activa.

“Hace unos años fui operada de la rodilla izquierda y son cosas que el cuerpo te resiente, no quiero que el fútbol me retire, al contrario, me quiero retirar jugando muy bien.

“Estamos en año mundialista, quiero ser tomada en cuenta por la profe Amelia (Valverde) y por eso me cuido mucho, hago gimnasio, ejercicios de estabilidad, en los partidos trato de ser la mejor, marcar diferencia, porque si te llaman a una Selección es porque sos de las mejores”.

Además de su faceta como jugadora, Cristín y su familia tienen un negocio de mensajería y entrega de comida a domicilio.

La familia decidió montar una empresa llamada “Hakuna Matata Express” en el 2020, cuando una de sus hermanas se quedó sin trabajo y a su hermano le rebajaron el salario a la mitad.

“Un señor, don César, quien es dueño de una cevichería nos dio el empujoncito y comenzamos con cuatro motorizados, hoy tenemos 15 y le damos servicio a más de 30 restaurantes”, dijo la vecina de San Rafael de Oreamuno.

Esta empresa hace servicio de mensajería a todo el Área Metropolitana y aparece en redes sociales como Hakuna Matata Express.