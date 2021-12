Cristopher Meneses y José Salvatierra podrán volver a bailar juntos el Gangnam Style

Los laterales José Salvatierra y Cristopher Meneses, quienes militaron muchos años en Alajuelense, se reencontrarán en Sporting para el torneo de Clausura 2022.

Uno de los episodios más recordados de los dos fue en noviembre del 2012, cuando los rojinegros derrotaron de visita a Herediano 4-2 y una de las anotaciones manudas fue celebrada al ritmo de un tema que estaba pegando fuerte en ese tiempo.

José Salvatierra y Cristopher Meneses La foto de Cristopher Meneses y José Salvatierra fue en el Invierno del 2012. Esa vez salieron campeones con el Macho Ramírez. (Alajuelense)

Fue en el primer gol manudo, que significó el empate a uno momentáneo, cuando se dio la estampa.

Corría el minuto 31 del primer tiempo cuando Cristian Oviedo centró al corazón del área rojiamarilla y los defensores se unieron a la jugada, Meneses salió de atrás, recepcionó y definió como los grandes ante el achique del portero florense Daniel Cambronero.

José Salvatierra, Sporting José Salvatierra firmó por cinco torneos con Sporting. (Sporting)

Meneses y Salvatierra se fueron a festejar la anotación a una esquina del estadio Eladio Rosabal y se montaron una coreografía del tema Gangnam Style, del cantante coreano Psy.

En ese momento, la canción del coreano era todo un pegue y sonaba en toda las emisoras. De hecho, se llegó a convertir en un fenómeno en Youtube y fue el video más visto en ese sitio hasta julio del 2017, cuando fue desbancado por See you again de Wiz Khalifa. Actualmente el video tiene 4.200 millones de visualizaciones.

Ese partido debe traerle recuerdos a Meneses pues anotó dos goles, el primero y el segundo para los rojinegros, a los 30 y 51 minutos y fue expulsado por acumulación de amarillas al minuto 88.

Cristopher Meneses tuvo un gran año con el Santos de Guápiles. (Rafael Pacheco Granados)

Meneses y Salvatierra estuvieron juntos en Alajuelense diez años, en dos periodos diferentes pues Cristopher tuvo una aventura en el exterior. Ambos llegaron en el 2009 y se separaron en el 2013, cuando Meneses se fue al Norköping de Suecia.

El lateral izquierdo se volvió a incorporar a Alajuelense en el 2015 y se mantuvo hasta el 2020, en todo ese tiempo Salvatierra permaneció con los rojinegros. Salvatierra ganó seis títulos con la Liga y Meneses cuatro.

Sin duda, fue una de la dupla de laterales más constantes de los últimos años en el León y ahora será posible verlos en Sporting, luego de una gran temporada de Meneses con el Santos y de una irregular de Salvatierra con los erizos.

Salvatierra fue presentado este lunes con el conjunto paveño y ahí contó lo que significa para él este paso en su carrera.

Exitoso. El cantante surcoreano Psy tiene 43 años y ha tenido éxito con algunas canciones aunque su primer disco fue multado y el segundo fue prohibido en su país para menores de 18 años. Otro éxito muy sonado fue la canción Gentleman, que lanzó en el 2013. En el 2014 grabó el disco Hangover con el rapero Snoop Dogg.

“Estoy muy agradecido con el Sporting, desde que iniciamos conversaciones el proyecto me encantó. Quiero aportar al cien por ciento, estoy comprometido con el grupo y con el club. Estoy a disposición para cuando inicie el torneo”, dijo Salva.

Buena yunta

El aficionado Andrés Ureña cee que ambos laterales pueden dar buenos resultados en Sporting, pues jugaron mucho tiempo juntos y son amigos, lo cual facilita las cosas.

“Ya Meneses tenía rato de haberse ido, pero siento que Salvatierra debió quedarse por un tema de pertenencia que se acaba en el club. Hizo toda la carrera en la institución y eso casi no se ve ahora. Creo que eso no se lo valoraron”, expresó Ureña.

Similar piensa Brandon Sequeira, otro fiebre. “Yo le hubiera dado chance a Salvatierra porque tuvo muchos problemas de lesiones y creo que puede transmitir el ADN que él tiene a los más jóvenes”, consideró Sequeira.