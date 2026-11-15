Deportes

Cristopher Núñez recibió una noticia que le cambiará la vida para siempre

Cristopher Núñez juega para el Atromitos FC, de la primera división de Grecia

Por Yenci Aguilar Arroyo

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El volante Cristopher Núñez se prepara para vivir una nueva etapa en familia, ya que al jugador del Atromitos FC de Grecia le llegó una noticia que cambiará su vida para siempre.

Núñez se convertirá en papá nuevamente y fue su esposa, Valeria Campos, quien dio a conocer la buena nueva en sus redes sociales.

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Cristopher Núñez.
Cristopher Núñez dio a conocer una noticia que le cambiará la vida para siempre. Foto: Instagram Cristopher Núñez. (Foto: Instagram Cristopher Núñez./Foto: Instagram Cristopher Núñez.)

Emocionados

Para hacer el anuncio, la esposa del 10 recurrió a su bebito mayor, Thomas, quien mostró una foto de un ultrasonido, así como una prueba casera de embarazo.

“Y de pronto somos 4, de pronto nuestro bebé pequeñito pasó a ser hermano mayor te esperemos con ansias y desde ya te amamos”, escribió Campos en su cuenta de Instagram.

A mediados del 2024, Cartaginés anunció el regreso de Núñez y a mitad del 2025, los brumosos le extendieron su contrato hasta el 2027.

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Antes de partir a Europa a modo de préstamo, en junio, extendió su ligamen con los blanquiazules hasta el 2028.

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Cristopher NúñezGreciaCartaginés
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.