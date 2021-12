Críticas de Iñaki Alonso al planteamiento de Jeaustin Campos no se justifican

El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso criticó el esquema usado por Campos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Excusas y más excusas pusieron los morados luego de caer 1-0 ante Herediano en el partido de ida de la gran final, jugado el jueves en la Cueva.

El técnico saprissista, Iñaki Alonso y el delantero morado Ariel Rodríguez levantaron roncha con sus declaraciones al finalizar el partido.

En conferencia de prensa, Alonso dijo que Herediano aplicó un “master class” (clase maestra) de cómo ni jugar al fútbol.

Por otro lado, el Samurái declaró a los medios de comunicación que el Team solo jugó metido atrás y golpeando y que es lo que hacen siempre.

Para algunos, la mejenga fue un bostezo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista de Multimedios Diego Obando, considera que el técnico morado quiso disimular el pobre desempeño de su equipo.

“Creo que las declaraciones son para tapar lo que le pasó a Saprissa anoche, la falta de fútbol, la falta de contundencia, sobre todo la del técnico, quien venía ganando en casa y quiso bajar un poco la pérdida con las declaraciones.

“Lo de Ariel no es por defenderlo, pero en algunas partes tiene razón, porque el partido fue muy físico, muy agresivo por momentos y ambos equipos se encargaron de golpear y se olvidaron del fútbol. Sí creo que las declaraciones de Iñaki son para justificar el mal resultado”, expresó.

Para Obando, muchos se quedaron con las ganas de ver un partido más emocionante.

“Saprissa pensó que Herediano sería el mismo de la semifinal, los florenses estudiaron muy bien al rival, Saprissa hizo un planteamiento y no le funcionó, Herediano le sacó ventaja y Jeaustin tiene un ADN ganador, conoce muy bien al saprissismo, al Saprissa y creo que está cerca de levantar la copa”, afirmó.

El analista José Luis Bustos también cree que antes de salir a criticar al rival, los morados deben analizar que dejaron de hacer ellos.

“Las declaraciones no van con la calidad del partido, ningún equipo jugó un partido destacable y Herediano lo manejó bien.

“Ante esto me parece que lo más lógico es no hablar y revertir con hechos y no con palabras, los sistemas están para eso, si un técnico los implementa y les sale es válido”, afirmó.

Bustos manifestó que el partido fue malo, pero para cualquier equipo lo importante es ganar.

“Estamos de acuerdo que a veces no se combina lo ideal: espectáculo y resultado, en una final lo que interesa es obtener y levantar la copa. Hubo un primer tiempo deplorable, un segundo tiempo mejor, con una falla de un defensor que en el torneo lo ha hecho muy bien, como es Aubrey David y Herediano aprovechó.

“Jeaustin manejó una línea de cinco, lo hizo bien, manejando muy bien la estructura para golpear, sacaron un partido redondo, porque todo parecía que se iba a ir con cero a cero y el gran problema es que Saprissa no aprovechó abriéndose con profundidad”, dijo.