“Cuadrangular” en enero es el momento de la verdad para Costa Rica rumbo a Catar 2022

Costa Rica y Panamá tendrán una final el 27 de enero rumbo a Catar 2022. Foto: AFP Costa Rica y Panamá tendrán una final el 27 de enero rumbo a Catar 2022. Foto: AFP (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

En enero del 2022 Costa Rica tendrá claro su futuro respecto al mundial de Catar. En ese mes se jugará una triple fecha que hará a más de uno sacar la calculadora para andar sumando, restando y calculando qué le sirve a la Sele.

La Tricolor recibirá el 27 de enero a Panamá en el Estadio Nacional, visitará el 30 a México y el 2 de febrero viajará a Jamaica, casualmente los tres rivales que tiene más cerca, tanto arriba como abajo en la tabla de posiciones del octogonal.

México es tercero con 14 puntos, Panamá le sigue en el cuarto lugar con las mismas unidades pero menor gol diferencia (4 a 2), Costa Rica es quinta con nueve puntos y Jamaica es sexta con siete.

El calendario enfrenta la curiosidad de que enero será una especie de cuadrangular entre esas cuatro selecciones, porque todas jugarán solo entre sí en duelos que serán a muerte.

A los canaleros les toca venir al país, luego recibir a Jamaica y después viajar a México, mientras que los aztecas primero irán a Jamaica y después reciben a la Sele y luego a los panas.

La Sele y Panamá jugarán dos de visita, mientras que aztecas y caribeños tienen dos en casa.

Solo especular

Para Diego País, exjugador de Cartaginés, Herediano y Pérez Zeledón, entre otros clubes, Costa Rica no puede pensar más allá que en Panamá, porque de no ganar ese partido mata cualquier ilusión.

“A una selección como la nuestra, después de todo lo que le está pasando, solamente le queda especular, jugar a sacar la calculadora, pensar en hacer puntos en primera instancia para después empezar a ver de qué dependemos, quién nos ayuda y cómo estamos en puntos.

“Yo trato de ser positivo, optimista por los jugadores, por el esfuerzo que muestran, pero no tenemos más que especular, mientras tengamos posibilidades matemáticas solo nos queda eso, ver los diferentes panoramas que nos dejan los partidos”, explicó el exatacante.

País, quien además es comentarista del programa Fútbol Al Día de Multimedios, tiene que vivir día a día, paso a paso e ir haciendo las cuentas sobre la marcha.

México y Jamaica son los otros dos invitados de la "cuadrangular" de enero. Foto: AFP México y Jamaica son los otros dos invitados de la "cuadrangular" de enero. Foto: AFP (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

“Si le ganamos a Panamá ya después vemos qué pasa, pero ahora nuestra final es esa, no podemos pensar más allá, porque sino no nos da. No podemos calcular un empate en México o ganar en Jamaica, esta selección vive al día”, agregó.

El argentino cree que el nivel de los cuatro equipos tampoco es tan dispar, dice que Panamá ha hecho una mejor eliminatoria, pero no es que no se le pueda ganar acá.

Sin mucho avance

Marvin Solano, entrenador nacional, es un poco más pesimista y ve muy complicado seguir vivos al finalizar enero. El partido que ve más ganable es el primero, de los otros tiene dudas.

“Está difícil, sobre todo porque Costa Rica le ganó a Honduras no jugando muy bien, cuando el rival tuvo mejor juego. Cuando usted gana de esa manera, si no hay mejoras, los próximos partidos cuestan mucho, necesita encontrar la claridad.

“Yo aún lo veo muy cuesta arriba, el partido con Honduras lo que podría ganar, la selección, es un poquito en confianza, pero si no mejora el modelo de juego, especialmente en ofensiva, difícilmente se vean esos milagros como el de ayer (martes)”, explicó Solano.

Para el técnico campeón con Herediano en el 2013, aunque México ande bajo de rendimiento o el partido se vaya a jugar sin público --por la sanción que le puso la FIFA por gritos homofóbicos--, es una misión muy ruda, si es que se le saca el triunfo a los panas.

“Ante Panamá será un partido muy exigente, pero Costa Rica con todo y todo sacó sus últimos dos juegos de local, eso es un punto a favor, lo veo muy equilibrado para los dos lados”, opinó.

Hay dos meses y medio para que todos hagan sus cuentas y sueñen con sus resultados, pero si está más que claro que en enero llegó la hora tatá, el momento de la verdad.