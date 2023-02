¿Cuál es el jugador del Cartaginés que Wanchope dice es de los mejores de los últimos 20 años?

El técnico del Cartaginés, Paulo Wanchope, dijo que tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores de los últimos 15 o 20 años y que debe sacar el máximo provecho de él.

Se trata del delantero Marco Ureña, quien ha combinado la titularidad con ingresos de cambio y ya lleva un gol en el actual torneo.

Wanchope destaca las diagonales que hace el delantero Marco Ureña. (Rafael Pacheco Granados)

“Ureña cuando entr vemos el complemento que pueda tener, en este caso que terminó jugando con Marcel, el hecho que Marcel pueda venir a pivotear y Ureña ir al espacio. Se mueve muy bien, uno de los mejores jugadores en los últimos quince o veinte años que sabe correr a los espacios, que marca el pase, que hace diagonales es él y lo tenemos acá y vamos a aprovecharlo”, expresó el entrenador.

También se refirió a Jordan Smith, un lateral que hace mucho centro, pero casi todos con poca puntería.

“Jordan, al igual que todos quiséramos que nuestros jugadores sea perfectos y hagan todo al cien por ciento y eso no ocurre, en el mundo no conozco a nadie que lo haga, ni Messi ni Ronaldo que son los mejores y sin embargo hubo unos centros muy buenos que los delanteros nuestros no atinaron a anticipar. Entiendo lo de Jordan, toda su carrera están encima de él, partido que va le gritan, le exigen, tiene que lidiar con eso, pero ha hecho cosas importantes, ha hecho cosas buenas”, expresó Chope.