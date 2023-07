¿Cuál es la receta que intentará aplicar el Team frente a Pérez Zeledón?

Jeaustin Campos espera un partido aguerrido contra los generaleños. (Rafael Pacheco Granados)

Con el paso de los años Jeaustin Campos tiene claro que cuando en un partido las cosas salen bien, ¿por qué no repetirlas? Pues eso es lo que le piensa aplicar con el Club Sport Herediano, este sábado, cuando se enfrente al Municipal Pérez Zeledón.

El Team no se enfrentará a un rival cualquiera; los Guerreros del Sur vienen de ganarle por la mínima a Puntarenas FC y Campos tiene clarísimo que los generaleños son complicados.

“Conociendo a Luis Marín, que es un gran entrenador, estuvimos viendo el partido y es un equipo aguerrido, intenso, de buen manejo de la pelota, tiene jugadores muy interesantes y va ser un partido difícil.

“Creo que vamos a ir imponiéndonos, como lo hicimos en el partido anterior, es una receta que nos funcionó y esperemos en Dios que la podamos repetir”, respondió Campos previo al juego.

El estratega rojiamarillo puede rajar que tiene muchas cartas para escoger y plantear la combinación que quiera, porque todos le pueden rendir. Eso será vital porque en este semestre tiene tres torneos en el camino y se enfocará en los entrenamientos para que todos estén en puntita de pie.

“De hecho, hoy lo que más nos ocupa son los jugadores que no juegan, porque tenemos un plantel amplio y basto para hacerle frente a los torneos, pero obviamente, siempre juegan once, por ahí hay otros que entran de cambio y aquellos que no tienen participación son los que más estamos trabajando, ya que todos quieren jugar”, comentó Jeaustin.

Entre los aspectos que está enfocado son lo táctico y mental, para que ninguno le baje el ritmo y todos se mantengan a un mismo nivel.

“Se vienen jornadas muy apretadas, de seis semanas jugando domingo - miércoles - domingo y eso llevará un peso de lesiones o fatiga; espero que no suceda, pero todos van a participar y es importante que estén juntos”, resumió horas antes de la mejenga contra los pezeteños.

Herediano recibirá a Pérez en el estadio Colleya Fonseca en Guadalupe, a las 8:30 p.m., en el segundo partido de la jornada sabatina de la fecha dos del torneo.