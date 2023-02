¿Cuál fue la pregunta que quebró al técnico de Puntarenas, Alexander Vargas?

El técnico del Puntarenas FC, Alexander Vargas (centro) se quebró en la conferencia de prensa luego del juego contra Guadalupe. José Cordero. (Jose Cordero)

El técnico del Puntarenas FC, Alexander Vargas, se quebró en la conferencia de prensa luego del juego contra Guadalupe.

El timonel tragó grueso, tomó agua e hizo una pausa cuando le preguntaron por la salud de su madre.

-¿Cómo está su mamá? Fue la consulta.

“Aferrándose a la vida”, dijo el técnico y se aguantó para no derramar lágrimas frente a los medios de comunicación.

En la última semana, Vargas ha vivido momentos tensos en el cuadro naranja. La semana pasada tuvo un intercambio de palabras con el ahora expresidente, Héctor Trejos, y hasta se pensaba que podía dejar el equipo chuchequero y además de la complicada situación laboral, su mamá está hospitalizada, según dijo el técnico la semana pasada.

Sigan creyendo

El entrenador también le pidió a los aficionados que sigan creyendo en el trabajo del equipo.

“He tenido momentos durísimos con ellos (aficionados) o ellos conmigo, no tengo nada que reclamarles, ellos están haciendo su papel y verlos ahí (en el estadio) me ilusionó nuevamente, ver cosas positivas es lo que el equipo necesita.

“El equipo es de ellos, en las buenas y las malas, que sigan creyendo”, añadió.

Propiamente sobre el juego contra Guada, el entrenador naranja recalcó el buen planteamiento.

“Hicimos un buen análisis de Guadalupe, pudimos hacer una presión que teníamos que hacerla para que no pudieran avanzar. Cae muy bien la victoria, ha sido muy fuerte esta semana, no me gusta meterme en problemas”.