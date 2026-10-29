¿Cuál Saprihora? Saprissa clasificó a la Concachampions con una “Sapriparida”

Saprissa sufrió mucho, pero se metió a la Copa de Campeones de Concacaf con un gol a los 94 minutos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con el corazón en la mano, sufriendo en paleta, al minuto 94 y con un gol agónico de cabeza de Ariel Rodríguez, Saprissa consiguió el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 dejando los pelos en el alambre.

No hablamos de Saprihora ni hombradas, sino de un equipo que si bien consiguió el objetivo, lo hizo con una “Sapriparida”, o sea, de una manera que ningún morado puede estar contento, tener que pasar por estas penurias para sacar los triunfos no es de una institución así.

Los morados enfrentaban una obligación gigante este miércoles ante el Firpo, en un partido que no cabe duda era de los más importantes del semestre, por lo que había en juego.

La situación en Tibás está caliente, la tolerancia del aficionado es muy poca, el equipo no juega a nada últimamente y la Copa Centroamericana ha sido el escenario de sus grandes pesadillas, de los más grandes fiascos.

Si hay un certamen en el que al Monstruo lo han asustado de las peores maneras, en el que le han salido grandes fantasmas, es este, en el que le ha ido peor.

Ya hace un mes pasaron un fracaso giganteco ante Cartaginés tras caer en los cuartos de final y quedar fuera de la lucha por el título, lo que los condenó a jugar un repechaje para ir por un boleto a la Concachampions.

Es tan malo lo que Saprissa hace a nivel internacional que hasta en la Cueva sufre, porque si a nivel nacional, en casa es donde se ve como equipo grande, esta vez ni eso, porque lo puso a sufrir un equipo que en el papel era muy inferior.

Marvin Solano, técnico del Firpo lo había dicho, para ellos era un sueño meterse en la Concacaf, algo que no han hecho en muchos, muchos años, pero para la S era una obligación absoluta y mentira no es, la presión estaba de su parte.

Inicial

Uno ve la primera parte y da la impresión de que el equipo salió con esa noción, tenía que ir por una victoria para sacar la serie y evitar el papelón ante un rival que se le veía frágil atrás y que tenía un portero que no dabe seguridad.

Gerald Taylor se jaló un golazo a los 20 minutos, que era el tanto de su vida, tras quitarse tres marcas, pero no contó por estar adelantado.

Sin Orlando Sinclair, el peso ofensivo cayó en Newton Williams, un jugador completamente seco, sin nada que aportar hoy en día y que, dicho sea de paso, se comió un gol inaudito.

Saprissa las fallaba frente a marco, la mandaba al palo, no aprovechaba los rechazos que quedaban cortos, hasta que le sacó provecho a uno de los regalos de Felipe Amaya, el meta cuscatleco, que dejó un rechazo cortísimo a los 33 minutos.

Pese al gol, Saprissa no cerró bien. Newton se la perdía frente a marco, Andrey Soto se comió otra y Luis Paradela anotó a los 43, pero el tanto se anuló porque en la jugada del rebote previo le dio en la mano.

Con esa amargura se fueron al medio tiempo, la de un partido que no estaba liquidado ante un rival que no era para estar sufriendo, sino para llevarle una buena ventaja y con el peligro de que un gol te metía en un problemón.

En el segundo tiempo todo fue para mal en general, el equipo se perdió en ofensiva, Gerson Torres se perdió una sola frente al marco a los 46 de esas que duelen mucho y el Firpo empezó a crecer.

Luis Ángel Firpo por poco le hace la trastada a Saprissa este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Finalmente llegaron los problemas, cuando a los 68 Abrahama Madriz le cometió un penal a Steven Vásquez y en el que el VAR tuvo que intervenir, porque el árbitro no lo vio en primera instancia.

El atacante cuscatleco llegó primero a la bola, la revisión lo condenó y Mauricio Cerritos lo anotó a los 70.

Luego fue pura desesperación morada, Medford metió cambios viendo a ver qué pegaba, el tiempo pasaba y la tensión cada vez era peor, sobre todo cuando cerca del minuto 90 el Firpo se comió una increíble, en la que Madriz la sacó en la línea y dejó vivo al Monstruo para lo que vendría poco después.

El árbitro dio siete minutos de reposición y a los tres de ese descuento apareció el de siempre, Mariano Torres, quien arrastró un par de marcas por la banda izquierda, metió un centro de derecha que encontró a Torres, quien cabeceó de una al área pequeña donde apareció Ariel y salvara al Monstruo de otro papelón. Veremos sin con este equipo, de verdad les alcanza para jugar ante mexicanos y gringos.