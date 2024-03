¿Cuándo regresa Kendall Waston? Doctor de Saprissa nos detalló el caso de la Torre

Kendall Waston deberá esperar más tiempo de volver a las canchas. (Jose Cordero)

Nos acercamos a Semana Santa y los focos de atención de los aficionados del Saprissa se mueven al defensor Kendall Waston, porque en estos días se vislumbraba que la Torre podría volver a las canchas tras su lesión de pubalgia, pero no será así, ya que se perderá el juego contra el Club Sport Cartaginés del Miércoles Santo.

Así lo confirmó Esteban Campos, médico de los morados, en una entrevista con La Teja, y debido a la complejidad del caso, no dio un tiempo exacto para el regreso de la Torre a los terrenos de juego.

“Todavía no, porque aún no tiene una mejoría tan significante que nos permita decir que está para poder competir, si mañana nos jugamos las semifinales y finales, es posible que Kendall juegue, pero ahorita él no está listo, necesita un poco más de tiempo y ojalá sea unas pocas semanas”, comentó.

Campos nos explicó cómo son los trabajos que hacen con Kendall para volverlo a poner a punto en el Clausura 2024.

“Seguimos con Kendall un tratamiento desde el punto de vista fisioterapéutico, médico y readaptador, se le somete a un tratamiento de plasma rico en plaquetas en sus abductores y pubis, la molestia cada vez va disminuyendo su intensidad y cada vez va mejorando”, explicó.

Una de las complejidades de la pubalgia es que un día el jugador se puede sentir bien, pero al otro regresa el dolor y es como empezar de nuevo, por eso el caso lo tratan lo más cuidadoso posible.

LEA MÁS: A Javon East sus compañeros en Saprissa le hicieron una broma pesada

Esteban nos explicó cuáles serán los parámetros que tendrán en cuenta para que Waston tenga luz verde para jugar.

“Por eso con Kendall hemos querido ser cautelosos y pacientes para asegurarnos que la molestia cesará en un 100% o arriba del 90%, eso le permitirá competir, estamos haciendo el mayor esfuerzo para tenerlo en el menor tiempo posible, para que pueda estar reincorporado con el equipo”, afirmó.

Ricardo Blanco podría volver a jugar antes de finalizar el Clausura 2024.

Ricardo está cerca

El doctor también nos habló de otros casos de lesionados, como el de Ricardo Blanco, quien entró en la recta final de su recuperación por una lesión en su tobillo derecho y se espera que regrese a las canchas antes que finalice el Clausura 2024, pese a las complicaciones que tuvo en el proceso.

“Ricardo está en la parte física, ya pasó la parte médica y fisioterapéutica, tuvimos que someterlo a otra cirugía a finales de noviembre del 2023 y eso nos frenó su recuperación porque retiramos materiales quirúrgicos que lamentablemente el cuerpo los rechazó.

“Cada vez que se hace una cirugía hay que esperar un tiempo a que cicatrice la herida y no haya ningún riesgo de infección, eso nos ha llevado por lapsos a frenar y acelerar en su proceso” comentó.

Ryan va para largo

En el caso del defensor Ryan Bolaños, su recuperación va para largo y su regreso será hasta el próximo torneo.

“Ryan fue sometido a una artroscopia de rodilla por una lesión de cartílago bastante extensa, esto lo dejará fuera por el resto del torneo y volverá hasta la pretemporada del Apertura 2024 en julio”, explicó Campos.

Por el momento, estos son los únicos jugadores que siguen en la “enfermería” morada.

Durante el parón por los partidos de la Selección de Costa Rica, recuperaron a Javon East, Jefry Valverde y Luis Díaz.