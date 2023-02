“¿Cuándo renuncia?”: Ticos piden salida de Rodolfo Villalobos tras nuevo fracaso

La selección sub 17 de Costa Rica quedó eliminada en penales ante Puerto Rico. Eliminada la sub 17, eliminada la sub 20 y la sub 23 de los Olímpicos.



Y ante Puerto Rico, país beisbolero. ¿Cuántos fracasos hacen falta para que se vaya Rodolfo Villalobos de la @fedefutbolcrc?