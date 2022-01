¿Cuánto saben los candidatos sobre la Sele? Unos mucho, otros mejor que sigan en política

En Costa Rica en estos momentos solo se habla de dos cosas: fútbol y política.

De fútbol porque la Sele inicia este jueves tres juegos trascendentales para intentar meterse a puestos de clasificación en la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 y de política porque las elecciones presidenciales serán el domingo 6 de febrero.

Por eso, La Teja escogió a doce candidatos para ver si están con la roja puesta y medir qué tanto saben de la Sele. De los doce cinco no se apuntaron.

De los que contestaron, algunos como el candidato del PAC, Welmer Ramos, no le alcanzaría ni para estar en banca y otros están más afinados que Keylor Navas, como Rodolfo Piza y José María Villalta.

Mientras que a José María Figueres apenas le alcanzó para entrar de cambio los últimos minutos.

El ejercicio consistió en realizar preguntas muy básicas acerca de la Sele y del paso que lleva en la octogonal final, aprovechando el juego de este jueves ante Panamá y que el tico, como dijimos antes, no deja de hablar de política y de futbol.

Las preguntas fueron por teléfono y La Teja estuvo atenta a que no metieran un golazo.

Raspando

Empecemos por José María Figueres, quien aceptó el ejercicio y salió como con un 70 en el quiz. Algunas las respondió bien, en otras metió la parlita que siempre usan los políticos para disimular que están bateando, pero en otras andaba perdido.

- ¿Cómo se llama el técnico de la Sele?

El profesor Suárez.

- ¿Qué posición ocupa la Sele en la octogonal?

No lo tengo presente, no la he seguido tan de cerca, pero sé que el partido de mañana es decisivo, porque pretender ir a ganar a México es difícil.

- ¿Cuáles son nuestros próximos rivales?

Tenemos que ir a México y a Kingston para jugar contra Jamaica y me parece que de estos dos, el más difícil es México. Hay que ganar siempre, pero sobre todo mañana.

- ¿Cómo se llama el capitán de la Sele?

No creo que sea Bryan, o más bien creo que es Keylor (son varios, ellos dos están bien)

- ¿A cuántos mundiales ha ido la Sele?

A cuatro (son cinco).

¿Cómo se llama el goleador histórico de la Sele?

Rolando Fonseca.

José María Figueres le metió una habladita a las respuestas que no sabía. (Alber Marín)

-Pronóstico para el partido de Panamá.

3-1 a favor de Costa Rica, no sé quiénes harán los goles, pero lo que quiero es que el equipo salga a jugar como un verdadero equipo, tenemos muchas estrellas individuales, pero necesitamos que mañana salgan a jugar como equipo.

- ¿Va a ir al estadio?

No voy a poder ir porque estoy en las últimas de la campaña, pero mi espíritu estará en el estadio. Este es un partido en el que todos sabemos será decisivo, tienen que concentrarse muchísimo en este partido, no pensar en los que vienen adelante, porque de este partido depende de que nosotros sigamos con alguna opción para ir a Catar.

-¿Ya tiene chema de la Sele? ¿Cómo la consiguió?

Sí, tengo y Cinthya también.

En todas

Si para jugar en la Sele se dependiera de estas preguntas, José María Villalta debería de ir alistando los tacos, porque fue uno de los candidatos que mejor parado salió con el ejercicio. El diputado pensó un poquito las respuestas, pero salió como un grande, se ve que sí le cuadra el fútbol.

- ¿Cómo se llama el técnico de la selección nacional?

Sé que es de nacionalidad colombiana y creo que se llama Fernando Suárez

José María Villalta sí las pegó y confesó que es manudo. (Diana Mendez)

- ¿Qué posición ocupa la sele en la octogonal en este momento?

Lo que recuerdo es que en este momento no estamos clasificando, clasifican tres y un cuarto que va a un repechaje, entonces tenemos que estar de quintos.

- ¿Además de Panamá, cuáles son los rivales con los que jugaremos en esta fecha FIFA?

- Vamos para México y luego a Jamaica.

-¿Cómo se llama el capitán de la selección nacional?

- Hasta donde recuerdo es Bryan Ruiz, a menos que lo hayan cambiado, además jugador de mi equipo, Alajuelense.

-¿A cuántos mundiales ha ido Costa Rica?

- Bueno, al primero que fuimos fue a Italia 90, Corea- Japón 2002, Alemania 2006, Brasil que es nuestro máximo éxito (2014) y Rusia 2018, quiere decir que hemos ido a cinco mundiales.

- ¿Cómo se llama el goleador histórico de la selección nacional?

Estoy entre dos, Paulo César Wanchope o Rolando Fonseca, sé que es uno de esos, me quedo con Rolando Fonseca.

-Pronóstico del partido contra los panas.

Me siento optimista, la Sele ha ido mejorando su rendimiento y creo que tenemos que sacar la casta en los partidos que restan y este con Panamá es decisivo, creo que sí podemos ganarle. Es un rival directo al que tenemos ganarle sí o sí. Así como en la campaña electoral venimos desde atrás remontando a los que están en los primeros lugares, también la Sele puede hacerlo.

- ¿Va a ir al estadio?-

No tengo posibilidad porque la agenda estaba demasiado tallada, pero si pudiera ir, claro que sí. Ojalá que muchas personas puedan ir y que no pongan las entradas muy caras para que todos los sectores del pueblo puedan ir.

¿Tiene chema de la Sele?

Sí tengo mi camiseta de la selección, claro, y la uso más que todo para hacer deporte, salir a correr por el barrio. Creo que me la regaló alguien.

Va para el “estuche”

El candidato de Nuestro Pueblo, Rodolfo Piza, sería de esos volantes modernos que toca rápido el balón. El expresidente ejecutivo de la Caja respondió rápido y breve, sin mucho mate.

- ¿Cómo se llama el técnico de la Sele?

Rodolfo Piza fue muy certero y dijo que estará en el estadio. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Fernando Suárez.

¿Qué posición ocupa la Sele en la eliminatoria en este momento?

Quinto

¿Cuáles son nuestros próximos rivales?

Panamá, México y Jamaica, estos últimos de visitante.

¿Cómo se llama el capitán de la Sele?

No sé exactamente, debe ser Keylor Navas quien es el referente a nivel mundial y todos lo respetan, pero no sé a quién ponen de capitán.

¿A cuántos mundiales ha ido la Sele?

Italia, Japón - Corea, Alemania, Brasil y Rusia.

¿Cómo se llama el goleador histórico de la Sele?

-Allí me agarró de un primario, no creo que sea Wanchope, puede ser el muchacho este que jugó con la Liga y Saprissa (después de un silencio le soplamos Rolando Fonseca y asintió).

- Pronóstico para el partido de Panamá.

-Tenemos que ganar.

- ¿Va a ir al estadio?

-Sí, mi hermano me invitó y me compró la entrada hace como quince días y tengo la vacunación completa.

¿Ya tiene chema de la Sele?

Tenía, pero no la nueva versión, la que tenía no sé si me quedará, estaba más flaco.

¿Cómo la consiguió?

-La compré, hace tres años, ahora con la pandemia y los estadios cerrados no me volví a poner las pilas para comprarme la nueva.

Póngale cero

Como decía el Chavo del Ocho, al candidato oficialista Welmer Ramos hay que ponerle un cero. Eso sí, le agradecemos que se apuntó a la dinámica de La Teja, pero definitivamente lo suyo no es el fútbol.

-¿Cómo se llama el técnico de la Sele?

No sé cómo se llama, pero pondría uno nacional

-¿Qué posición ocupa la Sele en la eliminatoria en este momento?

No la conozco.

Welmer Ramos se sacó un cero. (Alber Marín)

-¿Cuáles son nuestros próximos rivales?

A nosotros siempre nos toca con Estados Unidos, México, con Honduras, Canadá y con un equipo del Caribe, pero no sé quién se metió.

-¿Cómo se llama el capitán de la Sele?

-Si está Bryan yo lo pongo (se la vamos a dar buena).

-¿A cuántos mundiales ha ido la Sele?

A Italia, Corea - Japón, Alemania, Brasil, por lo menos a 4 (le faltó Rusia).

-¿Cómo se llama el goleador histórico de la Sele?

Bryan ha metido muchos goles, Chope también, pero el goleador histórico de la Sele… no sé hasta Saborío ha hecho goles.

-Pronóstico para el partido de Panamá.

Le ganamos a Panamá 2-0, aquí es otra cosa.

-¿Va a ir al estadio?

No puedo porque vieras que estoy en media campaña y tengo una serie de actividades, pero espero ver un rato, siempre le hago la fuerza.

¿Ya tiene chema de la Sele? ¿Cómo la consiguió?

Tengo una camisa de la Sele.

Quebraditica

Otra candidata que salió como un quebrado fue Natalia Díaz del partido Unidos Podemos. La mujer fue honesta y dijo “no sé” antes de batear, al menos sería una presidenta honesta.

-¿Cómo se llama el técnico de la Sele?

Natalia Díaz se esforzó, pero le faltó estudiar para ganar el quiz. (Cortesía)

Sé que se llama Fernando.

-¿Qué posición ocupa la Sele en la eliminatoria en este momento?

-Sé que está en riesgo la clasificación, que necesitamos ganar, pero no sé la posición

-¿Cuáles son nuestros próximos rivales?

Panamá y no tengo mapeado los demás rivales.

-¿Cómo se llama el capitán de la Sele?

(No respondió).

- ¿A cuántos mundiales ha ido la Sele?

Italia 90, Corea - Japón, Alemania, Brasil (le faltó Rusia).

-¿Cómo se llama el goleador histórico de la Sele?

-No sé si es Bryan Ruiz o estoy muy pérdida.

Pronóstico para el partido de Panamá.

-Espero que gane 2-1

- ¿Va a ir al estadio?

Me encantaría ir, pero por la situación lo veo complicado.

- ¿Ya tiene chema de la Sele? ¿Cómo la consiguió?

- Tengo una supervieja, la compré para la eliminatoria a Brasil (en el 2013), tengo manga corta y manga larga.

Bien apuntado y con anécdota

El candidato presidencial Óscar López, del partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), fue otro que atinó la mayoría de preguntas, pero además, contó una anécdota de una jacket que tiene de la Tricolor a la cual piensa sacarle plata en algún momento.

- ¿Cómo se llama el técnico de la selección nacional?

Luis Fernando Suárez.

- ¿Qué posición ocupa la sele en la octogonal en este momento?

Quinto lugar.

Óscar López tiene una jacket con historia de la Sele. (Jose Cordero)

-¿Además de Panamá, cuáles son los rivales con los que jugaremos en esta fecha FIFA?

- Vamos para México y luego a Jamaica.

- ¿Cómo se llama el capitán de la selección nacional?

Creo que sigue siendo Bryan Ruiz.

- ¿A cuántos mundiales ha ido Costa Rica?

- Ahh como a cinco creo, déjeme ver, fuimos a Italia 90, Corea -Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, sí, cinco.

- ¿Cómo se llama el goleador histórico de la selección nacional?

- Paulo César Wanchope (Es Rolando Fonseca).

- Pronóstico del partido.

Ganamos 2-1, siempre tengo confianza en la selección.

- ¿Va a ir al estadio?

- No señor, estoy hasta el cuello de actividades, pero voy a sacar mi rato, sentarme y escuchar el partido.

- ¿Tiene chema de la sele?

- Sí, claro, tengo chema de la Sele y es más, tengo otra cosa, una jacket de la selección que le cuento va a llegar a valer plata en algún momento. Cuando Costa Rica quedó fuera en un repechaje contra Uruguay (2009) en el estadio Centenario de Montevideo, un partido que hasta la prensa uruguaya invadió la cancha. Resulta que el jefe de seguridad de la selección nacional en aquel momento andaba esa jacket, esa vez hasta se agarró con varios hombres, una cosa terrible como terminó aquello. Nos hicimos amigos y luego él me la regaló, es el mismo muchacho que me condujo a escalar el Chirripó. Se llama Huanelge Gutiérrez, siempre que juega la selección me la pongo.

Empatamos con Panamá

El doctor Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), no sabía casi ninguna respuesta, pero lo que sí tiene claro es que la Sele no anda bien y dijo que empataremos con Panamá.

- ¿Cómo se llama el técnico de la selección nacional?

Sé que es un técnico extranjero, pero no sé cómo se llama. Veo los partidos, pero no sigo muy de cerca el fútbol.

-¿Qué posición ocupa la sele en la octogonal en este momento?

- Sé que ha jugado tres partidos (hemos jugado 8 mejengas) y estamos de la mitad para abajo y que no andamos muy bien.

- ¿Además de Panamá, cuáles son los rivales con los que jugaremos en esta fecha FIFA?

- Jamaica y México.

El doc, Rodolfo Hernández andaba muy perdido con la Tricolor. (JOHN DURAN)

- ¿Cómo se llama el capitán de la selección nacional?

- El capitán creo que sigue siendo Bryan Ruiz.

-¿A cuántos mundiales ha ido Costa Rica?

-Vamos a ver, lleva tres o cuatro mundiales me parece (son cinco).

- ¿Cómo se llama el goleador histórico de la selección nacional?

Eeehhhhh, espere para ver, creo que es uno que era macho, pero no, no, no sé.

- Pronóstico del partido.

Panamá ha mejorado mucho su fútbol, yo espero que saquemos un empate, Costa Rica 1 - Panamá 1. Lo veo complicado, he visto jugar muy bien a Panamá.

- ¿Va a ir al estadio?

Si pudiera iría, pero ya tengo visitas asignadas, pero espero poder ver el partido, al menos. Yo a la selección no me la pierdo, en las buenas o las malas.

-¿Tiene chema de la Sele?

- Sí tengo camiseta de la selección claro, tengo de las tradicionales de otros años, la roja y la compré, no me la regalaron.