¿Cuántos ridículos faltan? Costa Rica sigue arrastrando su nombre por el piso

Panamá hizo con Costa Rica lo que le dio la gana. (CHANDAN KHANNA/AFP)

En Costa Rica podemos rajar con tener seis mundiales, con ser el equipo que ganó más copas Uncaf, haber estado en 15 de las 16 Copa Oro realizadas hasta el momento, pero eso no nos sirve de nada si ya hasta la selección de Panamá nos pinta la cara cada vez que nos ve. Ya esto es un relajo.

Damos vergüenza, cada vez nos ganan más fácil, porque el 2-1 de este lunes nos salió baratísimo, uno no se explica cómo en cada partido se juega peor, en realidad sí, sí hay explicaciones, pero en la Fedefútbol nunca han querido tomar decisiones por lo que todo mundo ve.

¡Cómo cambian los tiempos! Aquellas épocas en las que el tata tico era mexicano o gringo y lo justificábamos en el presupuesto o la infraestructura que tenían esas selecciones para no darnos por menos, ya se ven lejanas. ¿Cómo le hacemos para justificar ahora que los panas se nos montaran de esta forma?

Y es que habría que ser muy orgulloso o necio para no reconocer que hace rato los canaleros nos tienen bajo el zapato, por más que le moleste a algunos, de las últimas cinco mejengas entre ambos, tres las ganó Panamá, una fue empate y solo una de Costa Rica.

Y no nos fijemos solo en los resultados, los partidos son un desastre. Este lunes, de no ser por Kevin Chamorro, los vecinos del sur se hubieran dado gusto ganándonos como no la han hecho antes. ¿Desde cuándo las mejengas con Panamá son como si estuviéramos jugando con España? ¡Por amor de Dios! Por lo menos ellos no nos metieron siete.

Panamá nos metió un baile al que solo le hicieron falta más goles (CHANDAN KHANNA/AFP)

Igual para los ticos, desde hace mucho, todos sus partidos son un desastre y eso lo ve y lo reconoce todo el mundo. Este lunes en ESPN quedamos expuestos ante todo el continente, al menos en Norte, Centroamérica y el Caribe, ahora nuestras penurias se exhiben a nivel internacional.

Fabián Taboada, narrador argentino de ESPN, no tuvo otra más que señalar lo evidente, que no jugamos ni a la casita, que no tenemos posesión de balón, orden defensivo, dinámica, entradas por las bandas, nada, justo para aquellos que le echan todos los clavos a la prensa tica de ver solo lo malo.

Con un primer tiempo en el que Panamá fue evidentemente superior, manejó el partido, cerró con 62% de posesión a favor y Costa Rica pasó sacando agua del bote, ¿cómo algunos quieren que no se vea solo lo malo? En qué mundo viven los que quieren que se trate de ver lo bueno en este desastre.

A Luis Fernando Suárez no le sale nada, tiró una línea de cinco que no ha usado casi nunca, aunque sea el ADN histórico de la selección, con Kendall Waston, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas por el centro y Suhander Zúñiga y Jeffry Valverde en las bandas, no le funcionó de nada, la zaga era una calamidad.

Nos entraban por todo lado, porque desde los dos minutos Chamorro le tuvo que poner el pecho a las balas, pero al final terminó cediendo ante la presión porque a los 22 minutos ya íbamos perdiendo.

José Fajardo nos clavó el primero en un cabezazo en el que ganó la bola en medio de Vargas y Calvo, desconocidos, pésimos en las marca, todo muy, muy fácil.

Josimar Alcócer tuvo la más clara en el primer tiempo. Se fue solo, pero cometió un error básico en el fútbol, no parar hasta que el árbitro pite, ya que cuando se vio solo, el muchacho pensó que estaba adelantado y hasta frenó su carrera y luego hizo cualquier cosa.

El colombiano no duró nada en darse cuenta y al medio tiempo cambió el dibujo al sacar Suhander para meter a Aarón Suárez y tratar de tener la bola y hace algo, lo que sea, alguien que pudiera tener la pecosa algunos segundos.

Ni a sacar pecho tenemos derecho, lo de la Selección fue terrible. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

En el segundo tiempo tampoco fue que logramos algo bueno, Panamá manejó el duelo a su gusto, nos triplicó en tiros, 12 contra 4, nos ganó en posesión, a un 60 contra 40, jugamos a lo que quisieron.

Al 67′, Joel Bárcenas nos echó el segundo con un cabezazo que ponía un poco más de justicia al marcador y al juego

Al 91′, como para sacar un poquito el orgullo de un equipo que se dedicó a caminar los últimos 20 minutos, Joel Campbell y Aarón Suárez armaron una jugada para el descuento. Aarón se sacó al portero y definió de buena manera.

A este punto poner “fuera Suárez”, lo que se gritaba tanto en las afueras del estadio previo a la mejenga como adentro durante el partido, es una necedad, eso es algo que hace rato se debió dar, no era necesario sacrificar una Copa Oro para darse cuenta que luego del Mundial todo acabó.

Allá los que sigan pensando que esto es culpa de la prensa, de la gente que no tira buenas vibras, de comentaristas, del ambiente, no hay peor ciego que el que no quiere ver y con Luis Fernando Suárez, Rodolfo Villalobos y todo su combo, cada día vamos más para atrás, es la triste realidad del fútbol tico.

¡Que se vayan todos! Que para luego es tarde.