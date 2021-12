Cuestionan labor de Ángel Catalina debido a las contrataciones que realiza

El gerente deportivo morado, Ángel Catalina llegó al país en el mes de mayo. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Las más recientes contrataciones en el Deportivo Saprissa levantaron roncha y generaron críticas con respecto a la labor del gerente deportivo morado, Ángel Catalina.

Sobre el español pesan las llegadas y las salidas del Sapri, pero para muchos fiebres morados, los fichajes hechos por el europeo no han dado la talla.

Bajo la gestión de Catalina, Saprissa contrató a jugadores como Kevin Chamorro, Kevin Espinoza, Julen Cordero y David Ramírez, quienes no han podido consolidarse en el club.

A eso se agrega la llegada de Francisco Rodríguez y la eventual llegada de Andy Reyes. Ambos tuvieron poca participación el torneo pasado con sus anteriores clubes, Herediano y Cartaginés, respectivamente. Además, ambos tuvieron escaso poder ofensivo, lo que hace que los saprissistas cuestionen las contrataciones de ambos atacantes.

La contratación de Rodríguez dividió a los aficionados tibaseños. Prensa Saprissa.

Por la plata

Para el periodista Amado Hidalgo es evidente que el trabajo del español está condicionado por la situación económica del Saprissa, de la que tanto se viene hablando desde hace tiempo.

“Yo no sé si don Ángel vino o no con la idea de iniciar un proyecto a largo plazo, dándole preminencia a la liga menor y por la situación del torneo anterior se pospuso ese objetivo, por lo que así si sería entendible.

“Pero si no, es un poco extraño que Saprissa no marque hacia dónde ir, porque pareciera que sigue apostando a intentar ganar campeonatos con un equipo un poco desgastado por los años”, afirmó.

Vientos de cambio. Este martes, el club anunció la salida del lateral Luis José Hernández, quien no amplió su ligamen con los morados.

El periodista cree que a Catalina se le está midiendo con la misma vara que midieron a otros gerentes deportivos morados como Paulo Wanchope, Evaristo Coronado y al mismo Víctor Cordero.

“No necesariamente le está quedando grande la camisa, porque a otros gerentes se les criticaba por lo mismo, pero por ejemplo Evaristo y Cordero apostaron por hondureños, por jugadores de cierto nivel.

“A Saprissa de alguna forma lo salva lo que ocurre en la casa del archirrival, que hace grandes fichajes e inversiones millonarias en infraestructura, pero no logra ganar campeonatos, eso provoca que Saprissa pueda apostar por una cierta tibieza en materia de contrataciones”, aseguró.

Catalina trajo al portero Kevin Chamorro para el torneo anterior. Prensa Saprissa.

No hay de dónde escoger

El entrenador Martin Arriola no quiso calificar la labor de Catalina como buena o mala, pero fue claro en que la realidad del mercado tico no deja de dónde escoger a los gerentes deportivos.

“Para dar un criterio uno debe tener toda la información y no la manejamos, no sabemos si hay una reducción de presupuesto, si hay un desconocimiento del medio.

“Lo que puedo opinar con certeza es que se debe trabajar para generar más competencia, porque la realidad no es tan sencilla”, expresó.

Para el uruguayo, Francisco Rodríguez es un gran jugador, pero no tuvo una participación destacada en el torneo pasado y su premio es ir a un equipo grande.

“Andy fue suplente, no metió goles y sobre la escogencia de estos jugadores es simple, intentar llegarle a jugadores y que rindan.

“Aquí el reto es para el club, para el entrenador, porque el desafío para ellos es demostrar que son buenos jugadores, que no se equivocaron al llevarlos, en la evaluación encontraron factores que pueden hablar a favor, conseguir un mejor rendimiento y mejor rendimiento colectivo”, afirmó.

Muchos saprissistas no quieren ver al delantero Andy Reyes vestido de morado. Rafael Pacheco.

No se puede arriesgar

El exfederativo Jorge Ortega comentó que en este momento, en media temporada es más difícil conseguir a ciertos jugadores, porque la oferta es reducida.

“Se tienen a los jugadores que los equipos sacan y a final de temporada es más sencillo porque han vencido contratos.

“Otro punto es que don Ángel no recibió el equipo que a él le gusta, no hablamos de jugadores, es todo un conjunto, en ligas menores no encuentra lo que necesita y por eso es que sale a buscar, no cuestionaré si las contrataciones son buenas”, aseguró Ortega.

Sobre las más recientes contrataciones del Monstruo, Ortega cree que el club tibaseño apuesta a la juventud y a la experiencia.

“Francisco en Alajuela tuvo muy buena proyección en ligas menores, pero se distraía con el modelaje y si se involucra en el fútbol como actividad principal puede dar resultados.

“En el caso de Andy se apuesta por un jugador joven, en Cartago no anotó, pero están buscando un jugador joven, lo que quiere decir que en sus ligas menores no encuentran lo que ellos buscan”, expresó.

Esperaba más

El morado Alonso Villalobos, vecino de Santo Domingo de Heredia dijo que esperaba más de Ángel Catalina como gerente deportivo de los morados.

“Siento que no no está dando la milla extra con base en el cartel con el que lo presentó Saprissa, hubiera esperado más de él, pero sinceramente las contrataciones que está haciendo las hubiera hecho otro de los gerentes que ya estuvieron en el equipo. No vino a inventar el agua tibia”, afirmó.

Para Villalobos, las contrataciones del equipo generan duda, más cuando el presidente morado, Juan Carlos Rojas ha defendido a capa y espada la situación económica del cuadro morado.

“Siento que en otros equipos se han hecho fichajes de renombre, aunque no peguen, como Celso Borges o Marcel Hernández, pero nos han quedado debiendo en el tema de contrataciones, para las expectativas que teníamos de él”, confesó el fiebre.