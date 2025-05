Cultura Saprissa hace anuncio que le caerá como un balde de agua fría a los aficionados

Cultura Saprissa no hará ninguna actividad previa al clásico entra Saprissa y Alajuelense, ante la negativa de la Unafut. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cultura Saprissa, la organización que se encarga de realizar los recibimientos en el estadio Ricardo Saprissa, anunció que para mañana, antes del juego contra Alajuelense, no realizarán ninguna actividad.

El grupo informó en sus redes sociales que Unafut no autorizó lo que tenían previsto y para no afectar al club, con un veto de la Cueva, prefirieron dar un paso atrás y así no perjudicar al Monstruo si avanza a la gran final contra Herediano.

El grupo dio a conocer la noticia en un comunicado de prensa, que publicaron en sus redes sociales hace unos minutos.

“Presentamos una primera propuesta, la cual, lamentablemente no fue aceptada por el club debido a su contenido. Esta decisión fue como un balde de agua fría, ya que teníamos el proyecto prácticamente listo y nos ilusionaba acompañar al equipo en este momento tan importante.

“Aún así, presentamos una segunda propuesta, más moderada, que sí recibió la aprobación del club, pero no así de Unafut, quienes señalaron que el uso de ciertos elementos podrían ir más allá de una multa y provocar un veto al estadio. A pesar de que consideramos que se trataba de un elemento inofensivo, pero el reglamento así lo indica.

“Ante este panorama y con mucha tristeza, hemos tomado la decisión de no realizar ninguna activación para esta final. Nos duele no poder estar presentes, pero no podemos llevar a cabo una intervención que pongan en riesgo la localía para una posible gran final y repercuta directamente en lo deportivo.

“Esta situación nos lleva a reflexionar sobre los obstáculos - a veces excesivos - que enfrentamos como organización para llevar espectáculo y mejorar la experiencia del aficionado en los estadios. Una realidad que debería alarmar a los dirigentes, más aún en un momento en que el fútbol nacional pierde interés entre las nuevas generaciones”, citó el comunicado de la organización.

La Teja se comunicó con miembros de Cultura Saprissa, pero ampliarán el tema cuando pase el clásico del domingo.