Curazao toma ventaja y sueña con el Mundial tras empate de Jamaica y Trinidad

Jamaica dejó ir el liderato en el cierre tras empatar a uno con una Trinidad y Tobago que se quedó sin opción nada, pero que le hizo un enorme favor a Curazao.

Un juego que fue de dientes apretados, con mucho en juego, Jamaica dejó ir una gran oportunidad de llegar con tranqulidad a la última fecha ante Curazao en su casa.

Jamaica dejó ir el liderato ante Trinidad y Tobago, dejando a Curazao en la cima. (IG @jff_football/AFP/IG @jff_football/AFP)

Un primer tiempo con poquísimo contenido, hasta que la segunda parte, en el 53, fue que Jamaica consiguió abrir la cuenta por medio de Renaldo Cephas, colocando el 0-1 para con ese recuperar la cima del grupo, y dejar a Trinidad sin ninguna opción a nada.

La alegría se esfumaría al 85 con tanto de Kevin Molino, algo que bajaría a Jamaica de la cima, pero que sería insuficiente para que Trinidad no se quedara sin opciones.

Curazao sueña con el Mundial de Nortamérica 2026

Sin despeinarse, Curazao arrasó con Bermudas 0-7 para estar en puestos de repechaje, y dejar en el sótano a su rival de turno.

Curazao aplastó a Bermudas para seguir soñando con el mundial. (Concacaf.com/Concacaf.com)

En la inicial ya todo estaba sentenciado casi, luego de los tantos de Leandro Bacuna y Juninho Bacuna, a los 6 y 32 minutos de partido.

Para la segunda mitad cayeron cinco goles más para ponerle números de escándalo al juego a favor de Curazao.

Curazao, contra todo pronóstico es líder con once unidades, Jamaica diez, por lo que deberá ganar en la última fecha para ir directo al mundial.

Trinidad se quedó sin opciones tras solo tener seis puntos, y Bermudas es colero sin conseguir nada hasta el momento.