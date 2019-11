“Recuerdo, como si fuera hoy, que todo indicaba que no nos iría bien, primero porque llegamos dos veces al aeropuerto y no pudimos viajar por unos problemas que había en la Federación. Tuvimos que volar en la madrugada el mismo día del partido y llegamos como hora y media antes del juego”, contó Manrique Quesada ex jugador del Herediano y que formó parte de este plantel.