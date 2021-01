Es que eso es parte de esto, de ese trabajo invisible, no es que me guste contarlo, pero ese el compromiso que tengo al venir acá y por lo que acepté, me pude haber ido a pasar Año Nuevo con la familia (tiene esposa y tres hijos), pero no quise para no perder unos días de trabajo, era importante para estar disponible desde el primer partido, no perderme nada por ninguna excusa.