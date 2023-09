Daniel Chacón anotó su primer gol con Alajuelense, pero aún siente que le falta mejorar

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense Daniel Chacón, autor del primer gol en el juego de este domingo entre la Liga y Grecia en el Colleya Fonseca, salió satisfecho con su juego.

Pese a que Chacón marcó el primer gol del equipo y lució con buen nivel en la contención del cuadro rojinegro, fue muy crítico con su rendimiento y dijo en FUTV que no salió nada contento.

Daniel Chacón dijo que no está satisfecho con su nivel.

“No me voy satisfecho, puedo dar más, hubo un tanto de imprecisión, no me gusta, tengo que seguir trabajando como siempre lo hago, pero lo importante es que el equipo gana y sigue en el liderato de la tabla.

“Estoy en buen punto, pero puedo dar más, todavía no estoy conforme con mi nivel, vengo de menos a más, con paciencia vendrá mi mejor versión”, manifestó Chacón.

Eso sí, dijo estar muy contento con haber marcado su primer gol vestido de rojinegro.

LEA MÁS: Frase del jugador de Alajuelense Daniel Chacón enoja a los aficionados del Cartaginés

“Significa mucho, porque vengo superando una lesión, fueron meses de incertidumbre, pero estoy agradecido con la afición, el cuerpo técnico, los jugadores, la institución en general”, comentó Chacón, quien aprovechó para felicitar a las Leonas, que lograron el sábado el bicampeonato de la Uncaf.

Dijo que para ningún equipo es fácil conseguir nueve triunfos consecutivos, entre juegos del torneo nacional y de la Copa Centroamericana, como lo ha hecho Alajuelense

“Hemos tenido partidos bravos, Saprissa, Herediano, en la Copa Centroamericana, han sido difíciles, pero es la madurez a la que ha llegado el grupo para manejar los encuentros complicados”, añadió.