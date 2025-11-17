Daniel Chacón confiesa el reto mental de su segunda lesión de ligamento cruzado

Daniel Chacón, defensor del Municipal Liberia, sigue adelante con la recuperación de su lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El jugador turrialbeño sufrió una molestia el 17 de julio pasado, en un partido amistoso entre Alajuelense y los aurinegros, por lo que el futbolista de 24 años no ha podido jugar con el equipo guanacasteco.

Los liberianos dieron a conocer que Chacón pasó por el quirófano el 24 de julio pasado y tres meses después de su cirugía, el muchacho habló de su recuperación.

Daniel Chacón, defensa del Municipal Liberia habló de la lesión que sufrió antes de iniciar el torneo de Apertura. Prensa ML. (Prensa ML. /Prensa ML.)

Daniel habló de su evolución.

“Se pasa de todo mentalmente, pero tengo claro que aún quedan muchas cosas para mi carrera. Mientras Dios me dé salud, siempre voy a estar luchando para seguir consiguiendo cosas en mi carrera deportiva”, destacó.

La misma lesión

Hace un par de años, Daniel sufrió la misma lesión y habló de lo que ha vivido en estos meses.

Daniel Chacón podría volver a las canchas en 6 meses. Prensa ML. (Prensa ML. /Prensa ML.)

“Uno conoce su cuerpo, son momentos de tristeza, estaba muy motivado de poder iniciar el campeonato con Liberia, faltaban pocos días y me estaba sintiendo muy bien, creo que el cuerpo técnico y compañeros me estaban dando la confianza para sentirme bien, son momentos duros, creo que todos estamos expuestos a eso”, añadió.

Se espera que Chacón regrese a las canchas en un período de siete meses, por lo que espera continuar trabajando de gran manera en busca de volver más fuerte que nunca.