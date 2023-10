Daniel Colindres recordó sus mejores tiempos para darle una épica victoria a Liberia

Liberia triunfó ante Grecia con el tanto de Daniel Colindres. Foto: Prensa Liberia

La frase “Con todo y contra todos” que tanto usan muchos en el fútbol nacional, el Municipal Liberia la hizo realidad este domingo para ganarle de manera épica por 3-2 al Municipal Grecia y sacarse una racha de ocho partidos sin ganar.

El cuadro pampero sí se tuvo que reponer a muchas dificultades para poner ganar, empezar perdiendo desde el primer minuto, quedarse con diez jugadores al minuto ocho por una expulsión equivocada contra Marvin Angulo y ganarlo a los 78 con un lujo de Daniel Colindres.

Como si lo que pasaba en el campo no era suficiente, un baldazo fuerte que cayó durante casi toda la mejenga puso a la alicaída gramilla del estadio Colleya Fonseca en condiciones peores a las que acostumbra, por eso decimos que triunfó pese a todo lo que la atravesaron.

LEA MÁS: Marvin Angulo y la insólita expulsión por chocar con un árbitro ¿Bien o mal ganada la roja?

Al primer minuto, el meta Daniel Villegas se jaló un penal contra Andy Reyes, el cual Jean Carlo Agüero anotó y de feria vino la insólita expulsión de Angulo, a quien echaron por chocar contra el árbitro Josué Ugalde, pero sin mala intención. Un error claro según nos dijo el analista Henry Bejarano.

“Es una expulsión mal hecha, eso no puede suceder, que un árbitro como Josué Ugalde, un árbitro internacional le pasen estas cosas, es una expulsión mal dada, porque es el árbitro quien se mete en la trayectoria del jugador, no es el jugador hacia el árbitro”, dijo el ex árbitro

Los jugadores de Liberia estaban sorprendidos por la expulsión a Angulo. Foto: Prensa Unafut

Liberia empató con un bombazo de tiro libre de José Eduardo Sosa a los 31, pero a los 39, Grecia se adelantó otra vez con el tanto de cabeza de Jefferson Rivera y otra vez cuesta arriba.

Dos minutos después, con otro bombazo de la zurda de Sosa, los Coyotes igualaron de nuevo y ya en el segundo tiempo llegó el golazo de Colindres, a quien le quedó la pecosa luego de pivoteo de Ignacio Gómez.

Entrando al área, el veterano atacante definió con un toquecito de cuchara a la salida del meta Alejandro Gómez para poner el 3-2 y ganar así, pese a todo.