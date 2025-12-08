Daniel Formal se lleva Las 3 horas de Costa Rica

El piloto costarricense, Daniel Formal, fue el ganador absoluto de Las 3 horas de Costa Rica que se realizó en el Parque Viva este domingo.
Luego de tres horas de competencia, Danny Formal se adjudicó la carrera, tras cruzar la meta en el primer puesto en su Lamborghini, para adueñarse del evento celebrado en Parque Viva en el circuito Starcars.com.
Esta es la segunda ocasión en la que Daniel se deja esta prueba, luego de hacerlo en el 2023.
Formal cerró la competición con un total de 26 puntos luego de adjudicarse ambos heats. La segunda casilla fue para Juan Diego Hernández y Gustavo Ortega, quienes sumaron 20 unidades en las dos mangas. El tercer puesto fue para Andre Solano y K.C. King, con 14 de puntaje.
Esta prestigiosa competencia se celebra anualmente, y es de las más importantes del país y de Centroamérica, y sirve como final del Campeonato Regional GT Challenge de las Américas.
El evento contó con la declaración de interés público y deportivo por parte del gobierno de la República y con el aval del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) y la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM).