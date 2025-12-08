Deportes

Daniel Formal se lleva Las 3 horas de Costa Rica

Danny Formal brilló en el asfalto: el piloto se llevó Las 3 Horas de Costa Rica

Por Eduardo Rodríguez

El piloto costarricense, Daniel Formal, fue el ganador absoluto de Las 3 horas de Costa Rica que se realizó en el Parque Viva este domingo.

Las Tres Horas de Costa Rica fue ganada por Danny Formal. (La Nación/Fotogtafía: Juan Diego Villarreal)

Luego de tres horas de competencia, Danny Formal se adjudicó la carrera, tras cruzar la meta en el primer puesto en su Lamborghini, para adueñarse del evento celebrado en Parque Viva en el circuito Starcars.com.

Las 3 horas de Costa Rica fue ganada por Daniel Formal (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Esta es la segunda ocasión en la que Daniel se deja esta prueba, luego de hacerlo en el 2023.

Daniel Formal se dejó por segunda vez esta competencia. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Formal cerró la competición con un total de 26 puntos luego de adjudicarse ambos heats. La segunda casilla fue para Juan Diego Hernández y Gustavo Ortega, quienes sumaron 20 unidades en las dos mangas. El tercer puesto fue para Andre Solano y K.C. King, con 14 de puntaje.

Las 3 horas de Costa Rica en Parque Viva (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Esta prestigiosa competencia se celebra anualmente, y es de las más importantes del país y de Centroamérica, y sirve como final del Campeonato Regional GT Challenge de las Américas.

Danny Formal se dejó Las 3 horas de Costa Rica (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)
Daniel Formal ganó esta competencia también en el 2023. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El evento contó con la declaración de interés público y deportivo por parte del gobierno de la República y con el aval del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) y la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM).

Las 3 horas de Costa Rica (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)
Las 3 horas de Costa Rica (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)
