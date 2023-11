Daniel Suchar, analista financiero y seguidor de Alajuelense, dice algo que no gustará a los fans de Saprissa

El reconocido economista Daniel Suchar, un aficionado de Alajuelense, se mostró dolido, pero tranquilo, luego de que su equipo perdiera el clásico nacional ante el Deportivo Saprissa y, más bien, aseguró que los manudos ganarán los tres títulos que disputan.

Daniel Suchar tiene la rojinegra bien puesta. (Alonso Tenorio)

La Liga es el único equipo costarricense que está con vida en los tres torneos en los cuales tenía la posibilidad de ganar, el torneo de Copa, la Copa Centroamericana y el campeonato nacional.

En los dos primeros, el León ya está en la final, y en el tercero está en el segundo lugar de la clasificación, cuatro puntos por debajo del Monstruo, el rival que lo derrotó el sábado.

Suchar, reconocido manudo, expresó: “Los tres títulos los vamos a ganar, lo puede poner en alto, vamos a ganar de tres, tres”, dijo.

Daniel Suchar dice que fue un clásico digno y que la Liga ganará los tres torneos. (Rafael Pacheco Granados)

Suchar reconoció que se fue con un sabor agridulce del estadio Saprissa, donde estuvo presente para ver el partido entre manudos y morados, pero que no es nada definitivo.

“Un sabor agrio porque quiero ganar y no gané, pero sigue siendo un partido más del torneo. La Liga sigue estando en el segundo lugar, va a estar en la semifinal, no perdemos nada. Estamos contentos de ir a la final contra el Real Estelí y es un título que hay que ganar. En cambio, el clásico no define nada, no me siento mal como cuando pierdo un clásico en una final, como sucedió el torneo pasado”, expresó.

“Además, el partido fue muy digno, con opciones de gol en ambos marcos y jugando con uno menos”, añadió Suchar.

El economista dijo que aunque es bonito ganar y se da toda una situación de chota alrededor del clásico, no deja de ser un partido.

“Claro que estoy triste, hay morbo, pero el mensaje para la afición es que la gente no se tiene que apasionar solo por un partido, todavía falta”, aseguró.