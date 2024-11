Daniel Vallejos, de Liberia, se despachó contra el arbitraje: “por supuesto hay molestia”

Daniel Vallejos, preparador físico de Liberia afirmó que salieron molestos por el empate ante Herediano. Prensa Liberia.

Daniel Vallejos, preparador físico de Liberia, se refirió a la jugada de penal que le dio el empate a Herediano, y afirmó que no tienen claro qué fue lo que pasó al cierre del juego.

El entrenador Minor Díaz fue expulsado al finalizar el partido, por reclamar las decisiones del cuerpo arbitral en los últimos minutos del compromiso; específicamente, la falta de penal, por lo que Vallejos salió a dar declaraciones a los medios.

“Obviamente quedan dudas, nosotros aún no hemos visto la jugada, ni siquiera la repetición, no sabemos qué fue lo que el árbitro pitó, yo no le pregunté nada (al árbitro), sí está claro que quedan dudas y, por supuesto, hay molestia, porque nada nos dejó satisfechos, con lo que pasó.

“Liberia siempre ha intentado ir al frente, jugar bien, ganar los partidos, no tenemos posibilidades de clasificar, pero la consigna es ganar y cerrar el torneo de manera decorosa, no pudimos ganarle a un equipo grande, al final se nos va, pero sí siento que fuimos superíores a Herediano, lo intentamos, tuvimos para matar, si hubiéramos concretado otras opciones”, afirmó.

Sobre el arbitraje, en general, Vallejos dijo:

“Es difícil hablar del arbitraje sin llegar a sufrir conseciencias negativas, hay jugadas dudosas en contra nuestra, pero lo mejor es enfocarnos en lo que nosotros podemos controlar, creo que pudimos matar el partido, faltando unos 10 minutpos, pero no lo logramos y dimos pie para que nos pasara eso (empate).

“Al igual que el cuerpo técnico, los jugadores están con dudas, no saben lo que pasó en el juego y creo que hay gente que debe analizar el trabajo de los árbitros, porque esto ha sido de otros partidos”, añadió.