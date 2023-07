Daniela Cruz le cuenta a La Teja cómo tomó quedar fuera del mundial femenino

La jugadora Daniela Cruz fue clara en decir que por el tema médico quedó fuera del Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanda. Foto: Instagram.

Un poco aguevada, así se expresó la defensa Daniela Cruz tras hablar con La Teja luego de conocer que quedó fuera de la convocatoria para el mundial femenino en Australia - Nueva Zelanda.

“Fue un trago demasiado amargo, tengo el corazón roto definitivamente, pero es parte del deporte, sabemos que estamos expuestas en cualquier momento y desgraciadamente me tocó a mí justo antes del mundial, así es esto, a veces es un poco injusto”, agregó.

De una aclaró que el motivo de su salida no fue por aspectos técnicos, sino médicos y pese que la pulseó por estar, no le dieron los tiempos.

“Lo mío fue una decisión médica, tenia un esguince de segundo grado en mi rodilla y no me dio tiempo de recuperarme, eso fue durante el campamento, eso fue durante la segunda semana, llevo tres semanas fuera en rehabilitación, hicimos todo lo posible para poder estar, pero no se pudo”, indicó.

También le consultamos sobre como fue el apoyo con Noelia Bermúdez y Carolina Venegas tras también quedar fuera de la lista final y agregó que siempre estarán unidas pese a la decisión del cuerpo técnico.

“Somos un grupo de 31 muchachas, entre todas la apoyamos, las que quedamos afuera y las que quedamos adentro ya eso son decisiones que no nos competen a nosotras, nosotras como compañeras siempre vamos a apoyar a la que esté adentro o afuera, independientemente siempre muy doloroso”.

Ahora se enfocará en recuperarse de la lesión en la rodilla, asimilar la situación y sin duda no dejará de apoyar a las muchachas en la justa mundialista.