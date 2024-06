Daniela Rojas, Andrea y Noelia Vargas enfrentan el fin de semana que dirá si van o no a París 2024

Daniela Rojas pulsea llegar a los Juegos Olímpicos París 2024 en los 400 metros con vallas. (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes y sábado en San Salvador se definirá el futuro de tres atletas costarricenses que aún están en la pelea por llegar a los Juegos Olímpicos París 2024, Daniela Rojas y las hermanas Andrea y Noelia Vargas en lo que será el Campeonato Centroamericano de Atletismo.

El certamen en tierras cuscatlecas es la última parada antes que inicien en un mes las justas mundiales, las chicas deberán dar el mayor de sus esfuerzos para conseguir el anhelado boleto.

Primero competirá Noelia en una prueba de 20 kilómetros marcha que arrancará a las 6 a. m. y en la que para irse a París debe acabar en menos de 1:29:00. Su mejor marca en el año fue 1:32:50, realizada el pasado 18 de mayo en La Coruña, España.

Andrea correrá a las 10:15 a. m. en su caso tiene la opción de ir por marca, bajar de los 12:77 como tiempo para clasificar o mantenerse en los primeros 40 puestos del ranking en el que en este momento está en el 39, en su caso con ganar su prueba por los puntos que eso le daría asegura su boleto.

Luego está Rojas, quien compite hasta el sábado 29 de junio, a las 4:30 p. m. La atleta comentó a La Teja, los objetivos trazados

“Creo que está es una muy buena competencia para hacer un buen cierre, la verdad me siento muy optimista. En este momento estoy a diez puntos con el ranking y por marca sí está un poquito más complicado, pero no es imposible. Por ranking creo que sí se puede conseguir no hay imposibles. Necesito tener una muy buena marca en esta última competencia que me queda”, dijo.

La marca olímpica en los 400 metros con vallas, prueba que está pulseando está en 54.85, mientras que su mejor marca de la temporada es 56:44, por lo que tiene que apearse un segundo y 59 centésimas para meterse en París.

Rojas ganó bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y es la primera vez que está tan cerca de las justas mundiales.