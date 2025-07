Daniela Simpson se volvió viral con una foto del Herediano, ahora la llaman el amuleto

Daniela Simpson ya era conocida por muchos aficionados del Herediano. Engalanaba el estadio en cada partido del Team con su presencia, ya fuera como modelo o como una fan más.

Cortesía (Daniela Simps/Cortesía)

Pero el 5 de abril, durante un partido entre Herediano y Cartaginés, su popularidad explotó cuando el club publicó una foto suya que, rápidamente, se hizo viral, no solo en Costa Rica, sino también en Centroamérica.

“Jamás esperé que se fuera a hacer viral y menos por lo que se hizo viral. Leí los comentarios el primer día, pero el segundo ya no”, expresó.

LEA MÁS: Daniela Simpson, la modelo que se hizo viral tras una foto del Club Sport Herediano

Recuerda que era la modelo favorita y por eso ese día, el club le regalaría una camisa y le tomarían una foto. Esa imagen fue la que el Team subió a sus redes sociales, entre varias.

Daniela Simpson (Cortesía/Cortesía )

“Se hicieron varias, ellos eligieron esa”, dijo.

Desde entonces, su trabajo como modelo ha aumentado considerablemente.

“Mucha gente me dijo: ‘Ayyy Dani, qué foto’, pero no me sentí incómoda. Fue una exposición para mi trabajo, yo lo hago como modelo. Desde eso aumentaron bastante mis seguidores y me han salido varios proyectos de trabajo”, contó.

LEA MÁS: Pablo Salazar espera devolver en la cancha toda la confianza que ha recibido del Herediano

Criada por sus “titos”

Daniela vive en Curridabat y tiene 25 años. Su afición por el Herediano le viene desde la infancia, gracias a su abuelo.

“Él es muy herediano, se llama Álvaro Chinchilla y es socio, desde hace no sé cuántos años. Recuerdo muchos domingos ir a actividades o a partidos del equipo. Desde pequeñita usé la camisa del Herediano”, confesó.

Daniela Simpson (Cortesía /Cortesía)

Cuenta que se crio con sus abuelitos y que no son sus parientes biológicos, ya que es adoptada.

“No crecí con mi mamá, ella está en Limón, y mi papá falleció. Mis ‘titos’ no son de sangre, ellos me adoptaron cuando estaba pequeñita”, reveló.

Cuando va al estadio y su abuelito la ve, se llena de orgullo y se pone a presentársela a cuanto aficionado se topa.

LEA MÁS: Indígena cabécar salió desde el lunes para ver la gran final entre su Herediano y Alajuelense

Amuleto

Además de modelar en actividades del club, Daniela también asiste como aficionada, y muchos seguidores aseguran que tiene un efecto especial.

“Muchos aficionados me dijeron que Herediano ganó la final porque yo estaba, porque las veces que no he ido, no ganan. Por eso me dicen el amuleto herediano”, explicó entre risas.

Daniela también jugó fútbol y futsal cuando era más joven.

Cortesía (Daniela Simps/Cortesía)

Dice que nunca ha recibido propuestas para cambiar de equipo, más bien le ha pasado lo contrario.

“Me dicen: ‘Soy morado, pero por usted me hago herediano’. Cosas así”, relató.

Una vez, durante un partido contra Alajuelense, los aficionados rojinegros la reconocieron y le gritaron cosas feas, aunque no pasó a más.

LEA MÁS: Herediano oficializa refuerzos en el banquillo para aliviar la carga de Jafet Soto

“Me gritaban cosas como ‘esa es la herediana, está mal apuntada’. No me ofendieron, pero hicieron feo”, recordó.

Aunque nunca imaginó que una simple foto la haría viral, Daniela toma con orgullo todo lo que ha pasado. Dice que va a seguir apoyando al Team, desde la gradería o como modelo.

“Si soy el amuleto, pues con más razón hay que estar ahí. ¡Herediana hasta la muerte!”, concluyó entre risas.