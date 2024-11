Danny Carvajal no solo ataja goles, sigue atrapando títulos académicos

El portero Danny Carvajal, además de defender el marco de San Carlos, se sigue preparando para defenderse en la vida. Instagram.

El portero Danny Carvajal no solo se empeña en defender el marco vistiendo la camisa de San Carlos, sino que fuera de la cancha ha buscado cómo defenderse ante la vida, sabiendo que su carrera debajo de los tres palos es efímera y en algún momento deberá dejar el fútbol.

Carvajal se ha empeñado en prepararse a nivel profesional y por eso, además de graduarse como bachiller en Derecho, es administrador de empresas y próximamente se graduará como licenciado en Mercadeo. Además, tiene una maestría en Administración y desarrollo del fútbol.

Pero eso no es todo, al arquero de 35 años le encantan los idiomas y, por eso, además del español, domina el inglés, el portugués y se la juega con lo básico del japonés, aunque reconoce que para dominar este último se necesitan años de preparación.

Danny conversó con La Teja y contó cómo se ha esforzado en los últimos años para prepararse en la parte académica. Además, desde hace 6 años trabaja con su papá, don Gabriel, en la venta de plantas de café.

“Nosotros producimos y vendemos las plantas de café, para medianos y altos productores. Es un negocio estable, bueno, que nos ha permitido sembrar variedades de plantas que se adapten a los lugares, con técnicas que nos ayudan a prevenir enfermedades de las plantas.

“En lo personal, soy amante del café, todos los días me tomo una tacita en la mañana y en la tarde. Me gusta acompañarlo con algo salado, una tortilla, un bizcocho, no puedo estar sin tomar café”, contó.

El meta norteño también domina varios idiomas. José Cordero. (Jose Cordero)

Una “necesidad”

Hace unos años, el arquero tuvo que hacer un currículum para participar en un curso y reconoció que no sabía qué poner en este, por eso vio que tenía una necesidad y era formarse en lo académico.

“Quería matricular un curso en el instituto Johan Cruyff y me pidieron el currículo para ser aceptado. En ese momento jugaba en Saprissa y estaba terminando el bachillerato en Derecho; sin embargo, no sabía qué poner en mi hoja de vida, hacía falta tener algo más y poco a poco se me fueron abriendo las puertas”, recordó.

Carvajal asegura que pese a su dedicación en su carrera dentro de la cancha, tenía mucho tiempo para dedicarse a otras cosas y por eso tuvo el deseo de seguir estudiando, no quería que sus sueños se vieran frenados por no estar preparado.

El portero se dedica a la venta de plantas de café desde hace 6 años. Facebook.

Bolado. Danny le dio un consejo a las nuevas generaciones. “Hay clubes que dan becas y creo que un jugador joven, en vez de recibir el salario, puede aprovechar una beca completa. Eso te dará prestigio, una estabilidad, el estudio es para toda la vida”.

“Los negocios del fútbol engloban mucho más que lo deportivo y si uno quiere trabajar como gerente deportivo, entrenador o en el tema de mercadeo, hay que tener los conocimientos y gracias a mi interés, el Johan Cruyff me abrió las puertas y también comencé a estudiar Administración y Mercadeo.

“Ambas carreras las llevé de manera virtual, estudié en la U San Marcos y eso me ayudó a sacar bloques completos. Uno como jugador tiene más tiempo libre de la cuenta, no hay que poner como excusa el tiempo para sacar un bloque completo en la universidad”, afirmó.

Danny estudió Derecho por 3 años y 8 meses, mientras estaba en Saprissa, y al convertirse en legionario comenzó a formarse en sus otras profesiones.

Danny le sacó el jugo a su estadía en Japón. Instagram.

De tripas chorizo

El meta estuvo en España, con el Albacete Balompié (segunda división) y luego dio el salto a la liga japonesa, en donde jugó para el Tokushima Vortis, Mito HollyHock y FC Ryukyu. Durante ese tiempo siguió estudiando y, aunque la virtualidad le ayudó mucho en sus aspiraciones, no esconde que tuvo que estudiar por las madrugadas para acomodarse al cambio de horario.

“Es un sacrificio que vale la pena. Muchos de los cursos los recibía cuando yo estaba eran de madrugada, pero no me importaba porque, por ejemplo, la directora deportiva del Real Valladolid y el gerente del Barcelona me daban clases mientras recibía el curso del Johan Cruyff, me estaba preparando con profesionales de alto nivel y siempre me desperté de madrugada para aprender de ellos.

“Esta maestría la llevé por 3 años completos y no me arrepiento. En un momento tuve que llevar la tesis y las pruebas de grado para finalizar la licenciatura en Administración, con el curso de maestría en el Johan Cruyff, entonces tenía que distribuir muy bien el tiempo para lograrlo”, manifestó.

Danny siempre andaba con compu en mano, los libros y todo lo que necesitaba para estudiar. Mientras se desplazaba de un lado a otro, en un hotel mientras estaba concentrado y en sus ratos libres, el arquero se dedicaba a hacer tareas, exámenes y a repasar materia. Cada minuto disponible para él eran oro y hoy ve los frutos de todo lo que esforzó para superarse.

“Gracias a Dios, soy un jugador que podrá retirarse y no tendrá problemas económicos y eso se lo debo al estudio. Me satisface saber que cuando deje las canchas, cuando me retire, tendré puertas abiertas, también tengo la licencia A de entrenador y estas cosas me llenan de orgullo”, destacó.